مصر.. ارتفاع حصيلة ضحايا تصادم القطارين والسيسي يتوعد بمحاسبة المسؤولين

وأكدت وزارة النقل، أنه أثناء مسير قطار 157 مميز الأقصر ـ الإسكندرية بين محطتي المراغة وطهطا تم فتح بلف الخطر لبعض العربات بمعرفة مجهولون، وعليه توقف القطار.

وأعلن الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، ارتفاع أعداد المصابين في حادث تصادم قطاري سوهاج إلى 84 حالة حتى الآن، مؤكدا توفير فرق طبية من كافة التخصصات لمتابعة المصابين وتقديم سبل الدعم للمصابين في حادث قطاري سوهاج.

وفى هذه الاثناء وفى تمام الساعة 11:42 تجاوز قطار 2011 مكيف أسوان القاهرة سيمافور 709 واصطدم بمؤخرة أخر عربة بقطار 157 مما أدى إلى انقلاب عدد 2 عربة من مؤخرة قطار 157 المتوقف على السكة وانقلاب جرار قطار 2011 وعربة القوى مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات والوفيات، وجارى حصرها بالتعاون مع أطقم وزارة الصحة وتم نقل المصابين إلى مستشفيات سوهاج وطهطا والمراغة وتم تشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب الحادث، وجارى المتابعة لسرعة رفع الحادث وتسيير حركة القطارات على الخط.

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن وفاة 32 مواطناً في حادث تصادم قطاري سوهاج، وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ36 سيارة إسعاف مجهزة نقلت حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات الإخلاء وهي: "سوهاج العام، وسوهاج التعليمي، وطهطا، والمراغة".

ويتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتابع حادث قطاري سوهاج، ووجه رئيس الوزراء والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، لضمان سرعة تقديم العلاج للمصابين

وقال الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية "فيس بوك": "تابعت عن كثب الحادث الأليم الذى عاينناه اليوم بتصادم قطارين في محافظة سوهاج، إن الألم الذى يعتصر قلوبنا اليوم، لن يزيدنا إلا إصرارا على إنهاء مثل هذا النمط من الكوارث، ولقد وجهت رئاسة الوزراء وكافة الأجهزة المعنية بالتواجد بموقع الحادث والمتابعة المستمرة وموافاتي بكافة التطورات والتقارير المتعلقة بالموقف على مدار اللحظة، على أن ينال الجزاء الرادع كل من تسبب في هذا الحادث الأليم.

وتابع الرئيس السيسي: "إنني إذ أتوجه بكامل العزاء لأسر الشهداء الذين لقوا ربهم اليوم، أقدم لأسر المصابين كامل المواساة والدعم وأمنياتي بالشفاء العاجل إن شاء الله، وأوجه الأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتوفير التعويض اللائق لأسر الشهداء والضحايا".

(أ ع)