مسنّة شهدت مجزرة في قريتها ومتخوفة من تكرارها على يد المرتزقة

مع بداية هجمات المرتزقة على مناطق شمال وشرق سوريا منذ بداية الأزمة السورية، أقدمت الفصائل المرتزقة وما يسمون بـ "الجيش الحر" على ارتكاب مجازر عديدة منها في منطقة سري كانيه وضواحيها والقرى الواقعة في ريف تل تمر.

ومن القرى التي أصبحت ضحية ممارسات المرتزقة ومجازرها، قرية "أم الخير" الواقعة غربي ناحية تل تمر، حيث قُتل آنذاك 22 شاباً، بالإضافة إلى تدمير المنازل وحرقها.

وبعد شن الاحتلال التركي ومرتزقة ما يسمون "الجيش الوطني السوري" هجماتهم – التي لا تزال مستمرة- على مناطق شمال وشرق سوريا في الـ 9 من تشرين الأول 2019، واحتلال سري كانيه وكري سبي/ تل أبيض، والوصول إلى الريف الغربي لناحية تل تمر يتخوف أهالي القرية من تكرار المجازر بحقهم.

إحدى المواطنات التي شهدت المجزرة وفقدت أبناءها فيها عام 2013، وتدعى نورا الحسين، وتبلغ 70 عاماً، قالت لوكالة أنباء "هاوار"، إن مرتزقة ما يسمون "الجيش الحر دخلوا قريتها عام2013 ، وقتلوا عدداً من شبابها ورجالها.

وأوضحت نورا الحسين، أن النساء تركوا المنازل والقرية أثناء دخول المرتزقة إليها ليبقى الرجال فقط وأثناء عودتهن شاهدن الرجال والشباب مقتولين على يد المرتزقة، بالإضافة إلى حرق المنازل وتدمير القرية.

نورا الحسين، نوهت إلى أن 9 أشخاص من أسرتها قُتلوا، وهم أولاد العمومة والأب والأبن، وإجمالي عدد القتلى وصل إلى 22 شخصاً، على يد المرتزقة.

وأردفت بالقول " بعد ثماني سنوات من المجازر التي ارتكبها مرتزقة الجيش الحر بحق أهالي القرية عادوا مجدداً بأسماء مختلفة وبدعم من جيش الاحتلال التركي".

وشددت نورا الحسين، على أن المرتزقة "لا يعرفون الإنسانية، فهم يقومون بقتل الأطفال والكبار والشباب، ويقومون بسرقة ممتلكات المدنيين وسلبهم".

وطالبت نورا الحسين، في نهاية حديثها بمحاسبة المرتزقة على الجرائم التي ارتكبوها في المنطقة.

(هـ ن)

ANHA