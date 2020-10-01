مسلم: تركيا تفرض لغتها وعملتها عنوة في المناطق المحتلة

في إطار حملة "كفى للاحتلال التركي، كفى للعزلة، لنحمي مكتسبات ثورة روج آفا"، نظم حزب الاتحاد الديمقراطي PYD اجتماعين موسعين في ناحيتي تربه سبيه وتل براك، شرح خلاله الوضع السياسي وآخر المستجدات الحاصلة في المنطقة.

قامشلو

وتحدث خلال الاجتماع الذي نُظم في صالة روج في ناحية تربه سبيه عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD عبد الكريم صاروخان.

وأوضح أن منطقة الشرق الأوسط تمر بمرحلة حساسة، وهي مرحلة صراع دولي، ويجب على شعوب المنطقة الاستفادة منها وحماية مكتسبات الثورة التي حُققت بفضل دماء آلاف الشهداء.

وتطرق عبد الكريم صاروخان إلى موضوع الوحدة الوطنية الكردية، وبيّن أن الهدف منها توحيد الصف الكردي ومجابهة الأطماع التركية في المنطقة، وقال: "إن تحقيق الوحدة الوطنية الكردية سيكون له نتائج إيجابية على القضية الكردية وعلى باقي المكونات في المنطقة".

وشدد صاروخان على الاتفاق الكردي- العربي، وبيّن أن هذا الاتفاق أفشل مخططات القوى التي كانت تحاول زرع الفتنة في المنطقة، وأكد أن مكونات المنطقة وحدة صفوفها وردعت الهجمات كافة التي تعرضت لها المنطقة، وعليهم الآن تمتينها.

تل براك

وفي ناحية تل براك نُظم الاجتماع في قاعة مجلس الناحية، حضره الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي أنور مسلم، والعشرات من أهالي ووجهاء العشائر الناحية.

وتحدث خلال الاجتماع أنور مسلم، وأوضح أن أهالي مناطق شمال وشرق سوريا هم دعاة الحرية والسلام والمساواة، ودافعوا عن تراب المنطقة بكل بسالة، وبيّن أن تدخل الدول الإقليمية أجج الصراع في سوريا، وأن الحكومة السورية ليس لديها أية رؤية جدية لحل الأزمة السورية.

ونوه أنور مسلم بأن الدول المتدخلة في الشأن السورية ليس لديها أية مصلحة لحل الأزمة السورية وعلى رأسهم أمريكا وروسيا، وقال: "الجميع يبحث عن مصالحه في سوريا، ويهدف إلى السيطرة على الثروات السورية".

أنور مسلم أوضح أن دولة الاحتلال التركية من الدول التي أججت الصراع في سوريا، واحتلت عدّة مناطق، وباشرت بتتريك المناطق التي احتلتها عبر فرض لغتها وعملتها عنوة، بالإضافة إلى إرسال شُبان تلك المناطق إلى كل من ليبيا وأذربيجان للقتال كمرتزقة.

(كروب/أ ب)

ANHA