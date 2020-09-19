مسلم: بتكاتفنا سنقف في وجه المؤامرات التي تحاك ضد إدارة الشعوب

بمناسبة الذكرى الـ 17 لتأسيس حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، عقد الحزب اجتماعاً في حديقة الدريم لاند بمدينة قامشلو تحت شعار "بالاتحاد الديمقراطي ندحر الاحتلال، نطور الإدارة الذاتية ونبني سوريا ديمقراطية".

وشارك في الاجتماع العشرات من أعضاء الحزب، وممثلو الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني.

وتحدث خلال الاجتماع الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي أنور مسلم عن تاريخ تأسيس حزب الاتحاد الديمقراطي، وأوضح أن الحزب ومنذ تأسيسه في 20 أيلول 2003 وإلى اليوم الراهن يناضل من أجل الحرية والديمقراطية، ويتبنى مفهوم الأمة الديمقراطية وأخوة الشعوب، وأشار الى أن الحزب تجاوز مراحل عديدة وتعرض للكثير من المضايقات والعراقيل ولم يتنازل قط عن مبادئه.

وبيّن أنور مسلم أن العشرات من أعضاء الحزب قد ضحوا بأرواحهم في سبيل الحفاظ على مبادئ وقيم الحزب.

وتطرق إلى الهجمات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا، وبيّن أن تركيا تستهدف أمن واستقرار المنطقة، وتهاجم أي مشروع ديمقراطي تتبناه الشعوب، وقال: "بأخوة الشعوب وتكاتف المكونات سنصد كافة الهجمات ونقف في وجه المؤامرات التي تُحاك ضد إرادة الشعوب".

ودعا مسلم كافة مكونات المنطقة إلى رص الصفوف والدفاع عن المكتسبات التي حُققت بدماء آلاف الشهداء.

(س آ/أ ب)

ANHA