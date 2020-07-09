مسلم: عزل القائد هو عزل للفكر الديمقراطي

وجاء حديث شرفان مسلم في لقاء مع وكالة أنباء هاوار حول استمرار الدولة التركية بعزل القائد عبد الله أوجلان.

ويقول شرفان مسلم في بداية حديثه "منذ عصور، والدول الاستعمارية تستهدف الشعوب وتحاول طمس هوياتها عبر استهداف أصحاب الفكر الحر بطريقة غير أخلاقية ولا قانونية داخل المجتمع، كما فعلت وتفعل الآن تركيا بحق القائد عبد الله أوجلان، من خلال عزله عن المجتمع".

وأضاف "الشعوب كانت تعيش في حالة طبيعية عند نشوئها، لكن السياسات الاستعمارية التي مورست من قبل بعض الدول قامت بالتلاعب بالمجتمعات، وسيطرت عليها سعيًا إلى تحقيق مصالحها الشخصية، وقد استطاع القائد، ورغم كل شيء، إظهار حقيقة الشعوب ودول الاستعمار، وطرح فكر يمكن من خلاله العيش بسلام، لأنه يعالج الأزمات التي تشهدها المنطقة".

ويرى مسلم أن "قيام دولة استعمارية مثل تركيا بفرض العزلة على القائد ليست قضية شخصية، بل للسيطرة والقضاء على الفكر الديمقراطي الذي طرحه القائد، والذي يهدف إلى إنقاذ شعوب المنطقة من ظلم الدول الاستعمارية التي فككت البشرية من أجل مصالحها".

وتفرض السلطات التركية عزلة مشددة على القائد عبد الله أوجلان منذ العام 2015، إذ تمنع المحامين والأسرة من الالتقاء به، وعلى الرغم من بعض اللقاءات الأخيرة التي سمحت بها السلطات، إلا أن العزلة مستمرة، لمماطلة السلطات في السماح بعقد اللقاءات مع أوجلان.

وشدد شرفان مسلم على ضرورة أن تقوم مجتمعات الشرق الأوسط بترسيخ فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان، الذي يهدف إلى خلق واقع إنساني حر بعيدًا عن السياسات الاستعمارية التي تهدف إلى القضاء على المجتمع من أجل تحقيق مصالح الدول.

وفي نهاية حديثه قال الأستاذ والمختص في علم الاجتماع بجامعة كوباني شرفان مسلم إن العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان من جانب دول الاستعمار هي بمثابة عزلة على الفكر الديمقراطي الذي يمكن من خلاله تحقيق الحرية للإنسانية في الشرق الأوسط.

(ج)

ANHA