مسلم شيخ حسن: إبعاد الإدارة الذاتية عن المحافل الدولية تأزيم للأزمة السورية

وتأسست الإدارة الذاتية أوائل عام 2014، على شكل 3 مقاطعات رئيسة شمال سوريا، وهي مقاطعة الجزيرة وكوباني وعفرين، وبعد تحرير مناطق شمال وشرق سوريا من مرتزقة داعش وتأسيس إدارات مدنية وذاتية في المناطق المحررة من داعش، جرى الإعلان عن إدارة جامعة في أيلول/ سبتمبر عام 2018.

وأبصر مشروع الإدارة الذاتية النور في وقت كانت تعاني فيه الجغرافية السورية الأمرّين، جراء تفاقم الأزمة التي بدأت في آذار/ مارس عام 2011، وما تزال مستمرة حتى يومنا هذا، وفي خضم الفوضى التي عاشتها وما تزال سوريا تعيشها، وتعاقب القوى المحلية والاقليمية والعالمية على السيطرة على المناطق السورية، تمكنت الإدارة من الحفاظ على مناطقها وإدارتها لتبدو اليوم نموذجًا يحتذى به.

'دور مهم للإدارة الذاتية'

العضو في اللجنة المركزية لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي) مسلم شيخ حسن، يرى أن "تأسيس الإدارة الذاتية كان خطوة مهمة في الحفاظ على وحدة الأراضي وعدم تفكيك مكونات الشعب في شمال وشرق سوريا والدفاع عن هذه المناطق في وجه الهجمات التي تعرضت لها، وخاصة الفصائل الإرهابية التابعة للأجندات الخارجية التي ظهرت على الساحة السورية وحاولت اللعب بمصير شعب المنطقة".

وأضاف مسلم شيخ حسن "خدمت الإدارة الذاتية شعب المنطقة على الرغم من الإمكانات البسيطة التي كانت تملكها في ظل وجود العوائق الكبيرة التي اعترضت طريقها، بعكس المناطق الأخرى في سوريا التي تحولت أجزاء كبيرة منها إلى خراب، وانهارت اقتصاديًّا".

وقال شيخ حسن "مقارنة بباقي المناطق في سوريا، فإن الوضع في مناطق الإدارة الذاتية أفضل بكثير، وعلى الإدارة أن تسابق الزمن لفرض شروطها على الأرض بشكل أقوى، من خلال تقوية أوراقها التفاوضية التي تملكها، وستحقق ذلك لو اتحدت كافة الأحزاب السياسية، وبالتحديد ما يجري في الفترة الأخيرة من حوارات بين أحزاب الوحدة الوطنية والمجلس الوطني الكردي".

وأشار مسلم شيخ حسن "إذا كان المجتمع الدولي يريد حلًّا حقيقيًّا وسريعًا للأزمة في سوريا يتوجب أن تحضر كافة القوى الموجودة على الأرض الاجتماعات التي تعقد في المحافل الدولية، فتهميش جزء كبير من مكونات الشعب السوري وغياب ممثل حقيقي له يعني غيابًا للحل، لذا يتوجب دعوة الإدارة الذاتية إلى المحافل الدولية كممثل للشعب في شمال وشرق سوريا".

'الفرق كبير أمنيًّا بين مناطق الإدارة والمناطق التي تحتلها تركيا'

ومنذ بداية الأزمة السورية عمدت دولة الاحتلال التركي إلى احتلال أجزاء كبيرة من الأراضي السورية الواقعة على حدودها بحجة حماية أمنها القومي في خطوة شبيهة باحتلالها للواء اسكندرونة عام 1939 بعد تنازل الحكومة السورية عنها.

ولم يكن التنازل عن لواء اسكندرونة لصالح تركيا كافيًا بل تنازلت سوريا عن أغلب المناطق الحدودية لها بعد عام 2011 وهذا ما تبين بعد احتلال تركيا لمناطق إدلب وجرابلس وتحويلها إلى ولايات تركية، وسط صمت حكومي سوري ثم تبع ذلك احتلال عفرين وسري كانيه/ رأس العين وكري سبي/ تل أبيض.

فيقول مسلم شيخ حسن إن "الفرق كبير بين مناطق الإدارة والمناطق المحتلة من قبل دولة الاحتلال التركي، فالمشروع الديمغرافي الذي تمرره تركيا في هذه المناطق ليس بعيدًا عن أنظار النظام السوري، فهاتان الدولتان متفقتان ومشروعهما كبير، وهو القضاء على الشعب الكردي المالك الحقيقي لهذه الأرض، وهدفهما تعريب وتتريك هذه المناطق، وما نشاهده في عفرين أبسط مثال، فاتفاقات الخط الساخن ما زالت مستمرة بين الاستخبارات التركية والسورية".

ولفت شيخ حسن النظر إلى أن "كلا الدولتين ستحاولان إلحاق الضرر بالشعب في مناطق الإدارة الذاتية، واليوم نلاحظ ما يجري من قطع للمياه من قبل تركيا وإغلاق للمعابر من قبل النظام، وهذا ليس مصادفة بل هو اتفاق للقضاء على الإرادة الحرة للشعب في المنطقة".

وأضاف "هناك سوريا مقسمة اليوم، شئنا أم أبينا، وخاصة بعد قيام دولة الاحتلال التركية باحتلال مساحات كبيرة في الشمال السوري كعفرين وإدلب وجرابلس والباب وكري سبي/ تل أبيض وسري كانيه/ رأس العين، وليس من مصلحة الدول الكبرى أن تنتهي الأزمة السورية كون مصالحها تتحقق بوجود الأزمة".

(ج)

ANHA