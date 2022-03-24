أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن مسلحين مجهولين عمدوا إلى اغتيال "رئيس المجلس البلدي" لمدينة الصنمين في ريف درعا الشمالي، من خلال استهدافه بالرصاص في المدينة.

ويأتي ذلك بعد أسبوع من حادثة اغتيال "رئيس المجلس المحلي" لمدينة جاسم، إذ استهدف مسلحون مجهولون بالرصاص، "رئيس مجلس البلدة" في مدينة جاسم بريف درعا، ما أدى إلى مقتله.

وجاء مقتله بعد ساعات من إصدار مجلس مدينة جاسم، توجيهًا إلى أهالي المدينة الذين لديهم مستأجر أو عامل أو راعي من خارج مدينة جاسم، يطالب من خلاله بتسجيل البطاقات الشخصية لهؤلاء بأسرع وقت.

وبذلك بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر كانون الثاني/ يناير، وفقاً لتوثيقات المرصد، 101 استهداف جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 82 شخصًا، هم: 42 من المدنيين، و30 عسكريين تابعين لحكومة دمشق والمتعاونين مع الأجهزة الأمنية وعناصر ما تسمى "التسويات"، و5 من المسلحين السابقين ممن أجروا "تسويات" ولم ينضموا لأي جهة عسكرية بعدها، ومرتزق سابق من داعش و3 مجهولي الهوية وعنصر من المسلحين الموالين لروسيا.

(د ع)