مسلحون على صلة بداعش يقتلون 25 شخصاً في هجوم على مدرسة بأوغندا

أعلنت الشرطة الأوغندية اليوم، أن مسلحين على صلة بداعش قتلوا 25 شخصاً في هجوم على مدرسة غرب أوغندا، قرب الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، حسب وكالة رويترز.

وأضافت الشرطة أن عناصر من "القوات الديمقراطية المتحالفة"، وهي جماعة أوغندية تتمركز شرق الكونغو وأعلنت مبايعتها لداعش، هاجمت مدرسة لوبيريرا الثانوية في مبوندوي وأحرقت مهجعاً ونهبت الطعام ليل أمس.

وقالت الشرطة على تويتر: "تم حتى الآن انتشال 25 جثة من المدرسة ونقلها إلى مستشفى بويرا. وجرى أيضاً نقل ثمانية مصابين في حالة حرجة إلى المستشفى".

وفي نيسان، هاجمت "القوات الديمقراطية المتحالفة" قرية شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، ما أسفر عن مقتل 20 شخصاً على الأقل.

(م ش)