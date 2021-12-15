مسلحو الديمقراطي الكردستاني يهاجمون الشبيبة ويصيبون 15 منهم اثنان إصاباتهما بليغة- تم التحديث

وبعد وصول مسيرة الشبيبة الراجلة إلى معبر سيمالكا للمشاركة في خيمة الاعتصام التي نصبت أمام المعبر منذ 5 تشرين الأول المنصرم، والمطالبة بتسليم جثامين شهداء كمين خليفان إلى ذويهم، توجه الشبيبة إلى جسر المشاة للتعبير عند إدانتهم لمواقف الحزب الديمقراطي ورفضه تسليم جثامين الشهداء لذويهم.

ولكن مسلحي الحزب الديمقراطي الكردستاني الذين شنوا الهجمات على قوات الكريلا دعماً لجيش الاحتلال التركي لم يتحملوا الموقف الوطني للشبيبة، وهاجموهم بالحجارة والقنابل المسيلة للدموع، ما أدى لإصابة عدد من الشبيبة بجروح.

ولم يقتصر استهداف مسلحي الديمقراطي على إلقاء الحجارة وقنابل الغاز المسيل للدموع على الشبيبة، بل أطلقوا الرصاص الحي فوقهم.

هذا وكانت حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة، بدؤوا يوم الاثنين مسيرة راجلة من مدينة قامشلو، باتجاه معبر سيمالكا لإيصال رسالة الشبيبة الداعمة لمقاومة الكريلا في مواجهة هجمات جيش الاحتلال التركي، واستنكار سياسات الحزب الديمقراطي الكردستاني المعادية للقضية الكردية، بالإضافة إلى مناهضة العزلة والإجراءات المفروضة على القائد أوجلان في جزيرة إمرالي.

وكان مسلحو الحزب الديمقراطي الكردستاني، قد نصبوا في الـ 28- 29 من آب/ أغسطس الماضي، كميناً غادراً لـ 7 مقاتلين من قوات الكريلا في ناحية خليفان، أسفر عن استشهاد 5 منهم وأسر مقاتل مصاب، فيما عاد السابع إلى نقطته، حسب بيان المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي.

ويشار أن أهالي شمال وشرق سوريا يعتصمون منذ الـ 5 من تشرين الأول المنصرم، أمام معبر سيمالكا ويطالبون الحزب الديمقراطي الكردستاني بتسليم جثماني الشهيدين تولهلدان رامان وسردم جودي اللذين استشهدا في كمين خليفان، لذويهما، ولكن الديمقراطي ما زال يرفض تسليم الجثامين حتى الآن.

(كروب)

ANHA