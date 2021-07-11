مشيرة ملا رشيد: تركيا بهجماتها تلهي الكرد عن مسؤولياتهم التاريخية

ورأت مشيرة ملا رشيد أن مناطق الدفاع المشروع تقع على صفيح من النار في منطقة تشهد صراعات ساخنة، نتيجة الهجمات التي تشنها دولة الاحتلال التركي عليها.

وتشن دولة الاحتلال منذ 23 نيسان المنصرم، هجمات إبادة واحتلال على مناطق الدفاع المشروع في باشور كردستان، في مسعى منها لإبادة الشعب الكردي.

ولفتت إلى الحروب الخارجية التي تفتعلها تركيا، بغية "تثبيت حكمها"، مبينة أنه بعد فشلها في أغلب هذه الحروب التجأت إلى خطة بديلة، وأضافت مشيرة ملا رشيد في هذه الخطة قائلة: "تطبقها الآن بافتعال الحرب الأهلية (حرب كردية-كردية)، فبعد تفوق الكريلا بقيادة المرأة عبر مقاومة باسلة في حفتانين ألحقتها سلسلة من الهجمات في زاب وآفاشين وصولاً إلى متينا التي أرادت الدولة التركية فيها خلق فتنة أخرى وبوجود PDK (الحزب الديمقراطي الكردستاني) وقوات حكومة إقليم كردستان، وإشعال الحرب وتطبيق مخططاتها".

تورط حكومة PDK مع الدولة التركية المحتلة

وتابعت مشيرة ملا رشيد "من الواضح أن حكومة إقليم كردستان متورطة مع الدولة التركية وبات واضحاً للعيان أنهما يعملان في نفس السياق والنهج، بتأجيج المنطقة وتكريس الشروخ الاجتماعية لإلهاء الشعب الكردي عن مسؤولياته التاريخية وقضيته في هذه المرحلة الحساسة، وإلهائه في روج آفا وشمال سوريا بالحروب الداخلية للنيل من وجوده ومن مشروعه الديمقراطي"، وأردفت أن "حكومة PDK بعيدة كل البعد عن المصلحة الوطنية، بل تعمل لمصلحة حزبها فقط"

دولة تركية كبرى على نهج العثمانيين

واسترسلت مشيرة ملا رشيد في حديثها قائلة إن "تركيا غايتها تأسيس دولة تركية كبرى، بالقضاء على وجود الشعب الكردي أينما كان، تحت حجة الحفاظ على أمنها القومي، كما تريد إمحاء وجود الكريلا التي هي منبع الفلسفة الديمقراطية الداعية للسلام والإنسانية في المنطقة، وتحمي الشعب الكردي من هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته".

وشدّدت على أن "حكومة الإقليم حتى الآن لم تبدي ردة فعل في الدفاع عن القضية الكردية، وتشكيلها جيش بيشمركة روج آفا، والتصريح من داخل المدينة المحتلة وبرفقة المحتلين بأن عفرين حررت من الإرهاب"، متسائلة "هل تحرر منطقة ما من سكانها الأصليين؟".

وناشدت مشيرة ملا رشيد الأطراف والقوى الكردية وخاصة حكومة إقليم كردستان بألا تنجر وراء سياسيات الدولة التركية وقالت: "يجب أخذ قضية شعبنا أساساً، والعمل على وحدة الصف المجتمعي الكردي أكثر من أيّ وقت مضى، لنستطيع أن نتواجد في المحافل الدولية، ويكون لنا في الدساتير والقوانين الدولية حق وحقوق".

(س ر)

ANHA