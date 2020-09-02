مشروعين خدميين في قرية غرانيج وجهود كبيرة لتخديم بلدة المنصورة

لتحسين الواقع الخدمي في منطقة دير الزور، نفذت بلدية غرانيج مشروعين استهدفا شبكات الصرف الصحي وشبكات مياه الشرب، التي تضررت بطول 270مترًا.

مشروعين خدميين في قرية غرانيج بدير الزور

أعمال الصرف الصحي تبدأ من مصبين رئيسين، وشملت عملية الإصلاح استبدال القساطل التالفة التي تعرضت للخراب أثناء فترة وجود داعش في المنطقة بجديدة، أما شبكات المياه فقد عملت الورشات الخاصة بالمياه على إصلاح خطوط بـطول 380 مترًا، ومد خط آخر بطول 1500مترًا من شارع الكورنيش وصولًا إلى جمعية السماعة شرقًا.

الرئيس المشترك لبلدية الشعب في غرانيج سعود المهيدي، قال: " قمنا بأعمال خدمية للقرية من شأنها تحسين واقع المنطقة الخدمي، بناءً على طلبات الأهالي، وعلى الرغم من عدم كفاية الإمكانات، إلا أننا حققنا خطوة نالت استحسان سكان القرية".

جهود كبيرة لتخديم بلدة المنصورة

بعد عدة مشاكل خدمية شهدتها شوارع بلدة المنصورة بدءًا من الصرف الصحي الذي أغرق أحد الشوارع، العام الفائت، وصولًا إلى الحفريات التي جعلت من الطريق شبه خارج عن الخدمة، ارتأت بلدية الشعب في بلدة المنصورة وبجهود كبرى، ووفق إمكانات ربما كانت ضئيلة أمام حجم العمل المطلوب، المباشرة بأعمال التزفيت انطلاقًا من مدخل البلدة الغربي.

وبوتيرة أعمال من المتوقع أن تستمر قرابة الـ 3 أسابيع، انطلقت منذ يومين أعمال التزفيت ضمن بلدة المنصورة الواقعة في ريف الطبقة الشرقي.

المشروع يستهدف الشارعين الخدميين على جانبي الطريق العام، كون البلدة تعدّ مركز مرور لطريق حلب ـ الرقة الدولي، إلى جانب ذلك سيتم تزفيت شارع الكراج وشارع النقابة إلى جانب شارع الأطباء.

وهذا وقد انتهت الورش من تزفيت شارع النقابة المقابل للمستوصف الصحي وبلدية الشعب، لتنتقل بعدها إلى شارع الأطباء الذي شهد حالة من الإهمال على امتداد سنوات عدة، ما ساهم في تشكل حفر عميقة شكّلت خطرًا حقيقيًّا على المارة والمركبات العابرة، لا سيما خلال فصل الشتاء، بسبب تجمع مياه الامطار، التي طالما أخرجت الطريق عن الخدمة.

وبحسب المخططات الفنية والدراسات التي أعدتها البلدية واللجان المشرفة على آلية تطبيق المشروع، سيتم فرش الشوارع الواردة في المخطط بمادة الإسفلت بسماكة تصل إلى 10 سم، مع مراعاة الانخفاضات والأرصفة، وتصل كمية الإسفلت المستخدم في المشروع إلى 6 آلاف مترًا مكعبًا.

وبحسب فنيين، فإن بلدة المنصورة لم تشهد أي أعمال تزفيت أو تأهيل للطرق منذ عام 2006، وعانت كسائر المناطق من تهميش للأوضاع الخدمية، وهذا ما أثقل كاهل البلدية وزاد من الأعباء التي تترتب عليها ضمن عملها على إعادة تأهيل المرافق الخدمية وإطلاق المشاريع الحيوية.

(كروب /ٍسـ)

ANHA