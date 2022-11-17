مشروع زراعي ناجح يشكل بداية لانتشار واسع للبيوت البلاستيكية في الرقة

وتتوزع البيوت البلاستيكية الـ 13 على مساحة أرض زراعية تبلغ 60 دونماً في بلدة الكسرات بريف الرقة الجنوبي.

وكانت لجنة الاقتصاد في مجلس الرقة المدني قد نفذت مشروع البيوت البلاستيكية العام الماضي، عبر إنشاء 13 بيتاً بلاستيكياً، زرعت فيها عدة أنواع الخضروات.

لجنة الاقتصاد أعادت إطلاق المشروع هذا العام بعدما أثبت نجاحه في العام الفائت، بحسب ما أفاد به المشرف على المشروع.

المشرف على مشروع البيوت البلاستكية، فراس الحمد، قال "اكتسبنا خبرات في مجال البيوت البلاستيكية العام الماضي، وفي العام الحالي نعمل على إعادة تطبيق المشروع في ريف الرقة الجنوبي والاستفادة من الأخطاء التي صادفتنا العام الماضي".

وبيّن "زرعنا مختلف أنواع الخضروات مثل (البندورة، والخيار، والفليفلة، والباذنجان، والكوسا)، سنتمكن من خلالها من دعم السوق المحلية بالخضروات، وبدورها ستخفف عن الأهالي عبء استيرادها".

وشجع نجاح هذا المشروع الكثير من المزارعين على الزراعة في البيوت البلاستيكية، ووفقاً لـ الحمد "بعد نجاح هذا المشروع، تشجع الكثير من مزارعي الريف الجنوبي لمدينة الرقة على إنشاء بيوت بلاستيكية"، وأضاف "بجوارنا الآن 15 بيتاً بلاستيكياً أنشأها المزارعون، وكذلك انتشرت في أرياف الرقة، وهذه البيوت ستحقق الاكتفاء الذاتي من الخضروات".

وأكد فراس الحمد في ختام حديثه "سنعمل على توسيع مشروعنا في المنطقة، ونزيد من عدد البيوت البلاستيكية العام المقبل".

(خ)

ANHA