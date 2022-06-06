مشروع صرف صحي جديد في المنطقة الجنوبية لمقاطعة الحسكة

بهدف تخفيف الضغط على قناة الصرف الصحي الرئيسة في الشدادي ولمعالجة الانسدادات في القناة، والتي تسببت بتشكل برك ومستنقعات في الأحياء واستجابة لشكاوى الأهالي، باشرت بلدية الشعب في ناحية الشدادي بتنفيذ مشروع صرف صحي بالناحية.

تنفذ بلدية الشعب في ناحية الشدادي تحت إشراف القسم الفني، مشروع صرف صحي يشمل مد خط جديد إلى جانب الخط الرئيسي السابق، بهدف عزل الحي الشمالي عن الجنوبي، لتخفيف الضغط على القناة الرئيسة ولمنع تكرر الانسداد في المجاري التي تؤدي إلى تشكل برك ومستنقعات بين الأحياء.

الإداري في القسم الفني لبلدية الشعب أمين بلال، بين أن القناة الرئيسة للصرف الصحي والتي تصب فيها قنوات الحيين الشمالي والجنوبي لا تستوعب التصريف بشكل كامل وهذا ما استدعى إيجاد حل بديل، ودائم، وقال: "إن الحل هو شق قناة أخرى تساند القناة الرئيسة وتعزل الحيين عن بعضهما البعض".

وأضاف "إلى جانب ذلك تقوم الورش باستبدال المجرور الواقع في شارع الجامع الكبير بمجرور أكبر يستوعب الصرف الصحي والمطريات الموجودة في الشارع العام"، مؤكداً أن جميع الورش والآليات مستنفرة بالكامل لإنجاز المشروع لكونه يقع في الشارع العام، وأنه من المفترض أن ينتهي العمل خلال 10 أيام.

ويعد مشروع عزل قنوات الصرف الصحي للحيين، خطوة أخرى جديدة لبلدية الشعب في ناحية الشدادي، لإعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي في الناحية، بعد أن انتهت من مشروع مد شبكة الصرف الصحي بطول 600 متر في الحي الجنوبي للناحية منتصف الشهر الفائت.

(ب د/أم)

ANHA