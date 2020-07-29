مشروع مُهجّري كري سبي يبدأ بطرح منتوجاته

وأقامت إدارة مخيم مُهجّري كري سبي مشروعًا تعاونيًّا للخضروات الصيفية، في أواسط شهر نيسان من العام الجاري بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي لأهالي المخيم.

واستأجرت لهذا الغرض مساحة 60 دونم من الأراضي الزراعية، وقامت بزراعتها بكافة أنواع الخضار الصيفية "بندورة، باذنجان، فليفلة، بطيخ أحمر وغيرها".

ومع بداية الأسبوع الجاري بدأت بطرح منتوجاتها من الخضار، حيث تقوم الأسر التي خصصتها الإدارة بقطافها وتوريد منتوجاتها إلى بقاليات المخيم بأسعار مخفضة.

وفي جولة لمراسلي وكالتنا داخل المخيم التقوا بالمُهجّر خالد الهلال الذي كان يتسوق من هذه الخضار، حيث شكر بدوره إدارة المخيم على هذا المشروع الناجح، الذي وفّر لهم الخضار بأسعار تتناسب مع وضعهم المعيشي وقدرتهم الشرائية.

وتشرف إدارة المخيم على هذا المشروع بشكل مباشر وتؤمن كافة مستلزماته من أدوية وأسمدة ويد عاملة.

وبهذا الصدد أشار الرئيس المشترك لإدارة مخيم مُهجّري كري سبي محمد الشيخ بأن عشر أسر ممن تمتلك خبرة جيدة في زراعة الخضروات تتناوب للاعتناء بهذا المشروع وقطاف منتوجه.

وأضاف أن هذا المشروع سيساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي لأهالي المخيم، وتوفير الخضروات لهم بأسعار تتناسب مع اوضاعهم المعيشية.

هذا وتسعى إدارة المخيم إلى تجديد عقد إيجار الأرض الزراعية بغرض زراعتها للخضروات الشتوية.

(ج)

ANHA