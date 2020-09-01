وحول أسباب وأهداف إنشاء هذه المحرقة تحدث لوكالتنا ماهر علاوي الرئاسة المشتركة لبلدية الصور :" حرصاً على حماية المنطقة وأهلها والبيئة من التلوث جراء رمي النفايات الطبية في أماكن مكشوفة، بادرنا بإنشاء محرقة للنفايات الطبية وذلك لتخفيف الأعباء وجمع كافة النفايات الطبية وحرقها بشكل سليم وصحي لمنع تأثيراتها في تلوث البيئة".

وبين العلاوي أن آلية العمل تقوم على حفر عدة حفر فنية لجمع المواد العضوية فيها، وهناك 6 حاويات نظامية يقوم العمال بإخراج المواد وفرز كل مادة على حدة لضمان حرق كل نوع بحسب المواد التي تتشكل منها، وبعد الحرق بشكل كامل ستستخرج المادة المحروقة وتنقل إلى أماكن آمنة بعيدة عن المناطق السكنية ويتم إفراغها هناك".

ونوه العلاوي "أن مدة الانتهاء من المشروع ستكون 25 يوماً"

(ع ص/ل)

AHNA