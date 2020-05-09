مشروع لاستبدال شبكات المياه في الطبقة بمسافة 4 آلاف متر

ومنذ قرابة الأسبوع باشرت الورشات التابعة لوحدة مياه الطبقة في بلدية الشعب بأعمال الحفر وتحديد نقاط العمل والاستبدال، مستثمرين ظروف حظر التجوال الجزئي والذي تفرضه الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا منذ أكثر من شهر، إذ ساهمت الحركة المحدودة، وخلو الشوارع من السيارات في تسارع وتيرة العمل واختصار الوقت بشكل أفضل.

ويستهدف مشروع استبدال خطوط المياه الرئيسة عدة نقاط في عمق المدينة، والتي من شأنها تحسين قدرة الضخ العالي للمياه لزيادة الوراد المائي لمنازل الأهالي، لا سيما في منطقة القرية "النصف الجنوبي من المدينة"، ومن النقاط التي باشرت ورشات وحدة مياه الطبقة العمل عليها هي "الشارع الرئيسي انطلاقاً من تقاطع مشفى الطب الحديث وصولاً إلى نهاية السوق المركزي، ومن بداية الشارع العريض وصولاً الى حي المسحر الذي طالما كان يعاني من نقص في وصول المياه منذ أكثر من عامين.

وبالعودة إلى الأسباب والضرورة التي جاءت لإطلاق مثل هذا المشروع أشار المشرف العام للمشروع محمد العبود إلى أن أهمية المشروع تكمن في زيادة الوارد المائي للأحياء التي كانت تعاني من مشاكل في ضعف الضخ بسبب وجود انسدادات في الأنابيب الرئيسية علاوة عن اهتراءات كبيرة في الشبكة، ومن محور آخر يعالج المشروع مشاكل التهبط في الشوارع الرئيسية، والتي ظهرت بكثافة خلال العام الفائت بسبب تسرب المياه من الأنابيب.

وفي تفاصيل أدق حول المشروع والمواد المستخدمة، والتي وصلت كلفتها إلى أكثر من 90 مليون ل.س بحسب لجنة الإدارة المحلية والبلديات، فقد تم العمل على استبدال كافة الأنابيب المعدنية بأنابيب مصنوعة من مادة "البولي إيتيلين" التي تعد الأفضل لعدم تفاعلها مع أي مادة وعدم تأثرها بالتربة ورطوبتها العالية، "خط بطول 1000 متر وخط موازي له قياس 63 بطول 1000 متر للتخلص من هبوط التربة في منطقة الشارع الرئيسي الشارع العريض، خط قياس 90 بطول 1200 متر وخط 63 بطول 800 متر، ويهدف إلى زيادة كمية المياه الداخلة لهذه المنطقة".

وفي خطة سابقة لوحدة مياه الطبقة فإنه سيتم العمل على مشروع مشابه لاستبدال خطوط المياه في الريف الجنوبي لمدينة الطبقة تشمل أكثر من 4 كم من خطوط المياه الرئيسية المغذية للخزانات الفرعية كخط "الخزناوي"، بالإضافة إلى خط قرية الحمام بطول 1500 متر والواقعة في الريف الشرقي للمدينة.

يذكر أن بلدية الشعب خلال العام الفائت وعبر مرحلتين من مشروع استبدال شبكات مياه الشرب، تمكنت من استبدال أكثر من 14 ألف متر في 120 موقعاً في المدينة وريفها خلال مدة زمنية تجاوزت الـ 200 يوم، وبكلفة مالية وصلت إلى 300 مليون ل.س.

(ل)

ANHA