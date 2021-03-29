مشروع خدمي في ريف دير الزور الشرقي يعيد النور إلى المنطقة

وكانت أعمدة الإنارة في بلدتي أبو حمام وقرية الكشكية التابعتين لريف دير الزور الشرقي، قد تعرضت سابقًا لتلف شبه كامل أثناء الحرب الدائرة في المنطقة نظرًا لتمركز مرتزقة داعش فيها.

نتيجة لذلك، أطلقت لجنة البلديات والخدمات العامة في مجلس دير الزور المدني، في الـ 11 من شباط الماضي، مشروع الإنارة الذي يخدم (60) ألف نسمة في الريف الشرقي.

وفي هذا الصدد، صرح مدير المشروع علي الجاسم العاصي، لوكالتنا، أنه سينتهي بحلول الـ 6 من نيسان المقبل، بمدة تنفيذ 55 يوم من تاريخ البدء فيه، مؤكدًا أن التكلفة الإجمالية للمرحلة الأولى بلغت (11500) دولار.

بدأت أولى أعمال المشروع بصيانة (40) من الأعمدة القديمة، ووضع (90) عمودًا جديدًا، بالإضافة إلى إنشاء قواعد تثبيت الإنارة، وصيانة الشبكة الكهربائية وتوصيل كابلات وتزويد الأعمدة وأجهزة الإنارة التي بلغ عددها (130) بمحولة ومولدة كهربائية ولوحات تشغيل وتحكم، وتركيب مصابيح للزينة وعددها (130) مصباحًا.

تم تنفيذ المشروع في الطرقات العامة منها "الشارع الرئيس، شارع الحقل، شارع القهاوي" لكل من بلدة أبو حمام وقرية الكشكيه ذات الأهمية الاستراتيجية، كونها تربط أسواق المنطقة ببعضها وتضم محلات تجارية ومساجد ومراكز صحية.

أما عن شارع مشفى أبو حمام العام المتقاطع مع الشارع العام، ويبلغ طوله 300 م، قال العاصي: "استمرت مدة التنفيذ 20 يومًا من تاريخ البدء في الـ 1 من شباط الماضي ولغاية الـ 21 من شباط، حيث تم تركيب 18 عمود إنارة مع أجهزتها وتزويده بلوحة تشغيل وتحكم بتكلفة 49 ألف و795 دولار ".

غرانيج

وعن مشروع إنارة بلدة غرانيج الذي يخدم أكثر من (30) ألف نسمة، فتم تطبيقه في الشارع الرئيس الذي يربط أربع شوارع مهمة في المنطقة من أربع جهات، ومن المزمع أن تستمر مدة التنفيذ في شارع البلدية وشارع المقسم 54 يومًا، حيث بدأ العمل فيهما بتاريخ الـ 11 من شباط الماضي، ومن المقرر أن ينتهي في الـ 4 نيسان المقبل.

وبحسب العاصي، فإن الورشة باشرت الأعمال بوتيرة ممتازة؛ حيث قامت بتركيب (120) عمودًا جديدًا وصيانة (16) عمودًا قديمًا، وتركيب (150) أجهزة إنارة، و(130) مصباح للزينة، بالإضافة إلى تركيب لوحات تشغيل وأجهزة تحكم وصيانة الخط المغذي للمشروع وتركيب مولدة كهربائية 75 أمبير.

فيما بلغ طول الطرق التي تم تنفيذ مشروع الإنارة فيها (3000) م، على الشارع العام تمتد على يمين ويسار دوار غرانيج وباتجاه شارع البلدية وشارع المقسم 900م، بينما بلغت تكلفتها الإجمالية 153ألفًا و510 دولار أمريكي.

والجدير ذكره أن الأعمال تواصلت ليلًا نهارًا، بغية الانتهاء منها في الوقت المحدد، إذ أن مشروعي كشكية وأبو حمام تم إنهائهما، فيما يتم وضع اللمسات الأخيرة في بلدة غرانيج.

(ف ع/س ر)

ANHA