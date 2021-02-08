مشروع خدمي في قرية حمار العلي بدير الزور يخدم 400 منزل

المشروع يأتي في سياق تعزيز البنية التحتية للمنطقة، وتقديم الخدمات للأهالي والحد من معاناتهم، خاصة وأن القرية كانت تعاني من عدم وجود شبكة صرف صحي، ما يؤدي إلى تجمّع المياه الملوثة في برك على أطراف القرية.

هذا وتسببت البرك في انتشار الأمراض الجلدية والتنفسية لدى الأطفال، وانبعاث الروائح الكريهة.

لجنة البلديات والخدمات في الريف الغربي لدير الزور بدأت العمل في مشروع تمديد شبكة للصرف الصحي في مطلع الشهر الحالي.

وبحسب مخطط العمل، فإن طول الشبكة يبلغ 550 مترًا، وتخدم 400 منزل ضمن القرية.

الإداري في المكتب الخدمي، عمر الهويدي، أشار إلى ن القرية كانت تعاني من تشكل المستنقعات، وكانت المياه المتسخة تختلط مع مياه الشرب.

فيما أكد أن المشروع يأتي ضمن سلسلة مشاريع خدمية ستُنفّذ، منها ترميم الطرق وتأهيل خطوط مياه الشرب.

(ع ص/سـ)

ANHA