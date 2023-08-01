مشروع اقتصاد المرأة لتربية الماشية يحقق تطوراً في الكم

كانت لجنة اقتصاد المرأة في إقليم الجزيرة، قد افتتحت قبل ثلاثة سنوات، مشروع تربية الماشية في قرية خزيموك التابعة لناحية تربه سبيه بمقاطعة قامشلو.

وقدّر عدد رؤوس الماشية في المشروع حينها، بنحو مئتي رأس ماشية، تضاعف هذا العدد حتى وصل إلى ألف رأس ماشية، إذ يعد واحداً من المشاريع الناجحة للجنة اقتصاد المرأة في الناحية.

ويوفر هذا المشروع فرصة عمل لأربع أسر تتكفل بتربيتها، وتعتمد في تأمين العلف للماشية على زراعة أراضٍ زراعية تقع بالقرب من القرية وتقدر بحوالي 100 دونم.

تشير المشرفة على المشروع، نهلة حسن، إلى أنه (المشروع) بدأ بإمكانات بسيطة من قبل لجنة اقتصاد المرأة في تربه سبيه. وتوضح أنه حقق نجاحاً ملحوظاً، من حيث زيادة عدد رؤوس الماشية وتعدد أنواعهم، كما يؤمّن فرص عمل لعدة أسر تحقق منه دخلها، بالإضافة إلى دعم اقتصاد المرأة.

وتباع منتجات المشروع، من حليب وأجبان وألبان ولحوم بأسعار مناسبة في أسواق المقاطعة، وفق ما ذكرته المشرفة، لوكالتنا.

تؤكد العاملة في المشروع، خلود فرحان من جهتها، أن افتتاح مشاريع كهذه فرصة جيدة بالنسبة إليهن؛ من أجل العمل مع أسرهن في ظل الظروف المعيشية التي تمر بها المنطقة. وتمنت افتتاح مشاريع أخرى مشابهة من أجل تأمين فرص عمل أكثر للعوائل والأسر ذات الدخل المحدود، وإنعاش الاقتصاد في المنطقة.

(ي م)

ANHA