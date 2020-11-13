مشروع الصرف الصحي يدخل حيّز التنفيذ بالشدادي

بعد الشكاوى المتكررة من أهالي الشدادي لبلدية الشعب حول بِرَك الصرف الصحي المتشكلة نتيجة الأعطال والدمار الحاصل بالمجارير، باشرت البلدية بإنجاز مشروع صرف صحي.

نائب الرئاسة المشتركة في بلدية الشعب بالناحية، حسام الطعان، قال "البلدية وبعد موافقة لجنة البلديات في مقاطعة الحسكة باشرت بإنجاز المشروع والذي يعتبر من مشاريع الربع الأخير من العام الحالي".

وأشار الطعان، إن طول المشروع ٢ كم وبتكلفة تقدر بـ٥٢ مليون ليرة سورية، موزعة على أماكن متفرقة في الناحية لتفادي تشكّل البرك والأوساخ التي تسبب الكثير من الأمراض وخصوصاً للأطفال.

وتعمل البلدية حالياً على تمديد مجاري الصرف الصحي في الحي الشمالي من الناحية، وبعد الانتهاء منه سينتقل العمل إلى الأحياء الجنوبية.

وحول أسباب تأخر المشروع أوضح الطعان، أن الحظر الذي فرضته خلية الأزمة في الإدارة الذاتية نتيجة تفشي فايروس كورونا، وكذلك الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالمنطقة كانتا السبب في تأخره.

ويذكر أن بلدية الشعب في ناحية الشدادي باشرت بمشاريع الربع الأخيرة من العام الجاري، وهي إنشاء محطة التحلية وجسر كشكش جبور بالتعاون مع بلدية مركدة، وكذلك عبّارات على طرق متفرقة في أرياف الناحية.

(هـ ن)

ANHA