مشروع الخضروات الشتوية والصيفية في تل تمر طريقة للاعتماد على الإنتاج المحلي

بمساعدة لجنة الزراعة التابعة لهيئة الاقتصاد في ناحية تل تمر التابعة لمقاطعة الحسكة, بدأ خبراء زراعيون من مقاطعة عفرين المحتلة بافتتاح مشروع زراعي للبيوت البلاستيكية في قرية الحمرة الواقعة شمالي تل تمر على طريق سري كانيه.

يهدف المشروع إلى الاعتماد على الإنتاج المحلي، وسد حاجة السوق من الخضار المحلية بغية عدم استيراد الخضروات من الخارج في ظل ارتفاع الأسعار, كما إن المشروع يوفر فرص عمل لأكثر من 15 عاملاً.

المشروع بدأ بـ 9 تسعة هنكارات أو بيوت بلاستيكية كتجربة أولية, وكانت تجربة ناجحة ومردودها جيد، حيث زرع القائمون عليه صنفاً واحداً في كل ثلاثة هنكارات، وهي "البندورة , الخيار والكوسا".

المشروع يسد حاجة السوق في ناحية تل تمر، كما صُدّر إلى الآن 6 أطنان من صنف البندورة والخيار والكوسا, بمعدل 1 طن كل ثلاثة أيام، وسيستمر الإنتاج في المشروع إلى نهاية الشهر الـ8 من العام الجاري.

ولتسليط الضوء على المشروع بشكل أكبر توجهت كاميرا وكالتنا ANHA إلى المشروع، والتقت بأحد الخبراء الزراعيين المشرفين عليه، إسماعيل عطونو، 47 عاماً، وهو من مُهجّري مقاطعة عفرين .

عطونو، أوضح أنهم كانوا يعملون في مثل هذا المشاريع أثناء وجودهم في عفرين المحتلة وكانت ناجحة, وبعد تعرضهم للتهجير ونزوحهم إلى إقليم الجزيرة، وعدم رؤيتهم للبيوت البلاستيكية, قرروا أن ينقلوا خبراتهم إلى إقليم الجزيرة.

المشروع وفر فرصاً للعمل وتدريب العمال على كيفية التعامل مع البيوت البلاستيكية

يقول إسماعيل عطونو بأن المشروع يوفر فرص عمل للمحتاجين والعاطلين عن العمل، ويعمل فيه حالياً 12 شخص من النساء والشباب، كما أنهم يقومون بتدريب العمال على كيفية التعامل مع البيوت البلاستيكية، والمشاريع الزراعية للاعتماد على أنفسهم، ولافتتاح المشاريع في حال قاموا بترك المنطقة.

بعد نجاحه قاموا بتوسيعه

بعد النجاح الأول الذي حققه مشروع المحاصيل الشتوية في البيوت البلاستكية، يعمل المشرفون على المشروع على توسيعه من خلال زراعتهم للمحاصيل الصيفية.

ولفت عطونو في هذا الإطار إلى أنهم قاموا بزارعة ما يقارب عشرة دونمات من المحاصيل الصيفية، وتتم سقايتها عن طريق الري بالتنقيط.

وأضاف "زرعنا الباذنجان, البندورة, الفليفلة، الفاصولياء والبامية, بالإضافة إلى وجود مشروع خاص بالبطيخ بنوعيه الأحمر والأصفر".

فائدة المشروع للأهالي وأسواق المنطقة

وأوضح عطونو، أن المشروع يساعد الأهالي بشكل كبير, لأنه في حال تم استيراد الخضار من الخارج ستكون الأسعار مرتفعة "ولكن إن اعتمدنا على الإنتاج المحلي فستكون الأسعار جيدة للأهالي، المشروع يسد حاجة السوق في تل تمر من الأصناف التي يقومون بإنتاجها، ونصدّر الباقي إلى أسواق الحسكة".

وفي نهاية حديثه نوه إسماعيل عطونو، بأنهم يتمنون من المزارعين والأهالي العمل على المشاريع الصيفية والشتوية وزراعة الخضروات للاعتماد على الإنتاج المحلي، وعدم الاستيراد من الخارج.

(هـ ن)

ANHA