مشروع الحمة يدخل الخدمة... المياه ستصل الحسكة خلال يومين

بعد الهجوم التركي على شمال وشرق سوريا في الـ 9 من شهر تشرين الأول2019, واحتلالها لمدينتي سري كانيه وكري سبي/ تل أبيض، والسيطرة على محطة علوك عمدت إلى قطع المياه لأكثر من مرة عن مدينة الحسكة وريفها والتي تضم أكثر من مليون نسمة.

وبهدف التخلص من ابتزاز الاحتلال التركي وإيجاد مصدر جديد لمياه الشرب، بدأت مديرية المياه في مقاطعة الحسكة بمشروع "الحمة" ليكون البديل عن محطة علوك لتخفيف معاناة الأهالي من قلة المياه في المدينة.

المديرية حفرت ضمن هذا المشروع 50 بئراً في محطة الحمة لضخ المياه منها إلى مدينة الحسكة وريفها، فيما تم تشغيل 5 آبار منذ الأول من آب الجاري، واليوم دخل 20 بئراً آخر في الخدمة، ليصبح المجموع 25 من أصل 50 بئراً.

الرئاسة المشتركة لمديرية المياه في مقاطعة الحسكة سوزدار أحمد، أوضحت خلال تصريح لوكالة "هاوار" أنه في الفترة المقبلة سيتم تشغيل الـ 25 بئراً المتبقية، وأن استطاعة كل بئر هي 20 متر مكعب من المياه في الساعة، أي ستضخ الآبار 500 متر مكعب خلال ساعة.

سوزدار أحمد أكدت بأنه وبعد تشغيل 25 بئراً ستصل المياه لأحياء مدينة الحسكة خلال يومين باعتبار أن هذه الآبار تعمل لأول مرة وستكون مياهها في البداية عكرة، لذا سيستغرق الوقت يومين حتى تصبح المياه صافية وصالحة للشرب ليتم تعبئة خزانات المياه منها.

ونوهت سوزدار أنه في الفترة الأولى ستصل المياه مرة واحدة كل 10 أيام إلى الحسكة، مبينة بأنه في حال تشغيل الآبار جميعها والتي يصل عددها إلى 50 بئراً سيزداد عدد أيام ضخ المياه.

وحضر تشغيل الآبار اليوم عضوة هيئة الرئاسة المشتركة في حزب الاتحاد الديمقراطي فوزة يوسف، وعدد من أعضاء الإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة.

(ل)

ANHA