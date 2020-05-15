يستهدف المشروع إنارة أحياء وشوارع مدينة الرّقّة، ويعدّ مشروعاً مهمّاً بالنّسبة لمدينة الرّقة التي تعرّضت بنيتها التحتية لدمار كبير.

المشروع اُطلق تحت شعار "بدنا ننوّرها" منذ منتصف عام 2018 حيث استطاع قسم الإنارة من إنارة معظم الشوارع الرئيسة والأسواق داخل مدينة الرقة.

انطلقت المرحلة الأولى من طريق الـ2 كيلو الذي يبدأ من الجسر القديم، وينتهي عند الساعة وسط مدينة الرقة، ويتابع غرباً باتجاه مشفى الأطفال، حيث تمّ استبدال الأعمدة المتضرّرة بأعمدة جديدة واستبدال الأسلاك التالفة، ثم تركيب أجهزة الإنارة الجديدة التي تتضمّن جهاز ليد استطاعة 150 واط باستجرار طاقة كهربائية مُنخفضة بالمقارنة مع أجهزة الإنارة التقليدية.

وفي المرحلة الثانية انتقل مشروع الإنارة إلى طريق الـ 8 كيلو الذي يبدأ من باب بغداد غربي المدينة مروراً بشارع هشام بن عبد الملك حتى دوّار الإطفائية وسط المدينة، ومن باب بغداد حتى المسلخ البلدي جنوب مدينة الرقة, ومشروع إنارة الشارع الممتدّ من باب بغداد حتى مدرسة حطين إلى جانب مشروع إنارة طريق المشلب الذي يمتدّ من باب بغداد حتى حي المشلب أقصى غرب المدينة".

أمّا عن قسم الكورنيش، أوضح شواخ الصلال أحد العاملين ضمن قسم الإنارة أنّ المرحلة اللاحقة تضمّنت "إنارة الكورنيش الشمالي لحي المشلب, وبعدها تمّ الانتقال لإنارة المنطقة الصناعية الذي تمّ الانتهاء منهُ مؤخّراً".

وأكّد الصلال أنّ العمل جارٍ الآن على إنارة شارع المحافظة مروراً بمشفى المشهداني حتّى الوصول لدوار ساحة الحرية "النعيم".

وعن أعداد الأجهزة المركّبة ، ذكر الصلال: " حتى هذه اللحظة في المشاريع السابق تمّ تركيب "796" جهاز إنارة إلى جانب تركيب "558" جهازاً تمّ تركيبه بدعم من لجنة الداخلية في الرقة في الشوارع المحيطة بالمدينة مثل الكورنيش الجنوبي الذي يمتدّ من الجسر القديم حتى المسلخ والكورنيش الغربي والكورنيش الشمالي".

وفي نهاية حديثه قال الصلال إنّ إنجاز إنارة الشوارع الرئيسية في المدينة تمّ بنسبة تقارب الـ50 %, مؤكّداً أنّ العمل مستمرّ حتى إنارة شوارع المدينة بشكل كامل للانتقال فيما بعد إلى إنارة أحياء المدينة.

(م)

ANHA