مشهدٌ صادم...نهر دجلة يحتضر على غرار الفرات والسبب سدود تركيا

تداول ناشطون عراقيون مقاطع فيديو وصور صادمة؛ وقد تأكدت وكالتنا من صحتها لمجرى نهر دجلة في محافظة ميسان جنوبي العراق؛ وقد جفَّ تماماً متأثراً بعوامل عدّة أبرزها سد أليسو الحديث النشأة، الذي بنته الدولة التركية المحتلة في شمال كردستان، إلى جانب الجفاف الذي يضرب المنطقة بشكلٍ عام.

وأثار شكل تعامل الدولة التركية المحتلة بملف نهر دجلة؛ ردود فعل الأوساط السياسية في العراق، حيث دعا عدد من البرلمانيين "بالرد على تركيا وعدم السماح لها بالتحكم بشريان الحياة في العراق".

ونفت قبل أيام وزارة الموارد المائية العراقية من خلال بيانٍ رسمي نشرته على موقعها؛ جميع الأخبار والشائعات المتداولة حول ضخ الدولة التركية لكميات كبيرة من المياه إلى الأراضي العراقية؛ عقب الزلزال المدمر، معتبراً أن نهر دجلة يعيش اسوء مراحله.

وتحبس الدولة التركية بواسطة سد أليسو مياه نهر دجلة، في الوقت الذي تحبس فيه مياه نهر الفرات بواسطة سد أتاتورك وتمنع تدفقه إلى الأراضي السورية منذ أكثر من عامين؛ حيث انخفض منسوب مياه الفرات إلى مستويات تاريخية؛ ما يؤثر على حياة الملايين من السكان في البلاد.

ويرى العديد من الخبراء الجيولوجيين أن أحد أسباب الزلزال المدمر الذي ضرب شمال كردستان ومناطق في تركيا وسوريا، هي السدود الضخمة التي تحبس ما مجموعه 670 مليار متر مكعب من المياه وسط تركيا، حيث ترفض الدولة ضخ المياه وتقليل المخاطر التي تهدد حياة الملايين في شمال كردستان وتركيا.

وتستخدم الدولة التركية الأنهار العابرة للحدود في إطار الحرب التي تخوضها ضد الشعبين السوري والعراقي؛ حيث تسرق الدولة التركية حصة البلدين من مياه نهري دجلة والفرات منذ 5 أعوام بنسبة تترواح بين 60 و 70%.

(ز س/د)

ANHA