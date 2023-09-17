مشهد مرعب يُظهر مدى بغض الاحتلال التركي حتى لطبيعة كردستان

تشن دولة الاحتلال التركي هجمات عنيفة ضد جنوب كردستان منذ نيسان 2021، بالتعاون مع الحزب الديمقراطي الكردستاني؛ حيث تتعرض قرى جنوب كردستان للقصف المدفعي والصاروخي وعبر الطائرات الحربية والمسيّرة بشكلٍ شبه يومي.

ورصدت وكالة روج نيوز، قيام الدولة التركية المحتلة بقطع آلافٍ من الأشجار في مناطق سندي وريكان التابعتان لقضاء بهدينان في محافظة دهوك، ويظهر في الفيديو مستوى تدمير وإبادة بيئة إقليم جنوب كردستان.

ويظهر في مقطع فيديو حصلت عليه وكالة روج نيوز، يوثق عمليات قطع الأشجار من قبل الدولة التركية المحتلة ومرتزقتها في مناطق ريكاني وسندي بإقليم جنوب كردستان.

وبحسب مصدر محلي فإن: "الدولة التركية المحتلة وبالتعاون مع بعض الشركات الخاصة بالأخشاب، تقوم بقطع الأشجار ونقلها إلى الداخل التركي للاستفادة منها في أثاث المنازل والفحم وغيرها من الاستخدامات".

وعدا عن عمليات القطع العشوائي التي يقوم بها الاحتلال التركي في المناطق الحدودية المحتلة، أدى القصف اليومي من قبل الجيش التركي على مناطق جنوب كردستان إلى احتراق مساحات واسعة من الغابات الحراجية والأراضي الزراعية.

ورغم هذه المقاطع والعديد من المشاهد الأخرى التي تم نشرها في الفترات السابقة، إلا أن حكومتي جنوب كردستان وبغداد تلتزمان الصمت حيال أفعال الدولة التركية المحتلة.

وحتى الآن لم تبدِ هيئة البيئة في حكومتي جنوب كردستان وبغداد، ولا أي منظمة مدنية وبيئية أي موقف، ولم يتحركوا لإجراء أي تحقيق.

(أ ب)