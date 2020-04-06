مشغل خياطة ديرك يرفد الدوائر العاملة خلال الحظر بـ 500 كمامة يومياً

ويسعى مشغل خياطة ديرك التابع لمكتب المرأة في بلدية الشعب في ديرك، إلى تأمين حاجة المنطقة من الكمامات التي تزايد الطلب عليها مع انتشار فيروس كورونا في معظم بلدان العالم.

ويصنع المشغل الذي تعمل فيه ست عاملات لمدة ست ساعات يوميا 500 كمامة.

وتتبع العاملات إجراءات الوقاية من ارتداء الكمامات والقفازات، وسبق استئناف المشغل لعمله عملية رش بالمعقمات.

الإدارية في مكتب المرأة في بلدية الشعب في ديرك والمشرفة على مشغل الخياطة عيشة عزالدين قالت " الهدف من هذا المشروع هو تأمين الكمامات وتوزيعها، بداية على أعضاء المؤسسات والدوائر التي تعمل ليلاً نهاراً في هذه المرحلة".

وأضافت :" تعدّ هذه المبادرة التي تقوم بها لجنة البلديات ومكتب المرأة دعماً ومساندة للإدارة الذاتية في توفير الكمامات وتأمينها بشكل كاف".

وفي نهاية حديثها قالت عيشة عزالدين" بعد تصنيع الكمامات يتم تسليمها إلى الهلال الأحمر الكردي لتعقيمها وتوزيعها".

هذا ونسقت لجنة البلديات والهلال الأحمر الكردي عدة مبادرات لتأمين العدد الكافي من الكمامات وتوزيعها على اللجان الخدمية وقوى الأمن الداخلي".

(سـ)

ANHA