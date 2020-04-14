في ظل الحظر المطبق على مناطق شمال وشرق سوريا لمنع تفشي فيروس كورونا, تستمر الفعاليات المجتمعية في المنطقة بتقديم مبادرات إنسانية تستهدف من خلالها كافة فئات المجتمع.

وفي هذا السياق بادر مشغل "لافين" في مدينة الحسكة بخياطة معاطف طبية للأطباء والممرضين للوقاية من فيروس كورونا.

هيفاء همو، عاملة في المشغل أوضحت لوكالة أنباء هاوار أنهم قاموا بهذه المبادرة منذ انتشار فيروس كورونا في العالم, وأردفت "هدفنا من هذه المبادرة مساعدة الأطباء والمشافي".

ولفتت هيفاء همو، أن "هذه المبادرة مجانية من دون أي مقابل مادي, وهم يعملون على خياطة ما يقارب 500 قطعة من المعاطف الطبية بشكلٍ يومي". وبيّنت أنهم يواجهون صعوبات في تأمين القماش, وقالت "نتمنى أن يتم تأمينها لنا بأسرع وقت من أجل عدم التوقف عن العمل".

وفي الختام ناشدت هيفاء همو، المنظمات الدولية والإنسانية الدخول إلى كافة مناطق شمال وشرق سوريا لمساعدة الأهالي في ظل هذه الظروف التي تمر بها المنطقة.

(ه إ- ص م/هـ ن)

ANHA