مشفى تخصصي مجاني للحروق وأمراض الأورام والتلاسيميا في قامشلو

يقع المشفى في حي العنترية، جانب مبنى الإدارة العامة للهلال الأحمر الكردي بمدينة قامشلو، سيجهز بأحدث التقنيات العالمية الطبية، من حيث نظام التعقيم المتكامل لقسم الحروق ومحطة أوكسجين مركزية بالكامل، ومحطة تنقية مياه، بالإضافة إلى جميع الأجهزة الطبية اللازمة للأقسام الثلاثة.

عضو الهلال الأحمر الكردي فرحان سليمان، أكد أن التحضيرات قائمة منذ نحو عامين، ويتم الان تزويد المشفى بمحطة أكسجين مركزي، لتزويدها فيما بعد بالأجهزة الطبية اللازمة للأٌقسام الثلاث (الأورام والتلاسيميا والحروق).

خدمة مرضى السرطان

وسينحصر عمل قسم مرضى الأورام (السرطان)، عبر تقديم اللزوم الصحي للمريض، من الدواء المرافق للجرعات والتحاليل؛ لعدم توفر الجرعات (العلاج الكيماوي) في الوقت الحالي، حسب ما أكده فرحان سليمان.

قسما الحروق والتلاسيميا

وارتأى الهلال الأحمر الكردي افتتاح قسم الحروق ضمن المشفى، حسب المواصفات الطبية العالمية لمعالجة المصابين مجاناً، نظراً لافتقار مناطق شمال وشرق سوريا إلى مراكز تخصصية بذلك، حيث كان المصاب يضطر للذهاب إلى دمشق أو حلب أو باشور كردستان؛ لتلقي العلاج بتكاليف باهظة.

وكذلك لقسم أمراض التلاسيميا؛ أهميته، اذ أكد سليمان أنه حسب إحصائية أجراها الهلال الأحمر الكردي هناك نحو 150 طفلاً مصاباً بهذا المرض في شمال وشرق سوريا.

وبيّن سليمان أنه ضمن قسم مرضى التلاسيميا سيكون هناك قسم بنك الدم أيضاً، لأهميته للأطفال المصابين والمنطقة عموماً.

(آ)

ANHA