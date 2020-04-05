مشفى خالد فجر يتخذ إجراءات وقائية ويؤكد عدم تسجيل أية إصابة بكورونا

يواصل مجلس الصحة ومشفى خالد فجر في حي الشيخ مقصود في مدينة حلب السورية عملهما بشكل دؤوب حرصاً على سلامة الأهالي من فيروس كورونا، ويتبع مشفى خالد فجر نظاماً جديداً في عمله في استقبال المرضى.

وحرصاً على سلامة من في المشفى، نُصبت خيمة في مدخله، وتم تجهيزها على شكل عيادة تتضمن سريرين، فقبل دخول المرضى إلى المشفى يتم فحصهم بجهاز اختبار الكشف عن فيروس كوفيد 19 الذي صنعته الإدارة الذاتية بالتعاون مع معهد peasالسويدي من قبل الأطباء المشرفين، ثم يُفحصون من قبل الطبيب ويتم نقلهم إلى القسم المختص لمتابعة وضعهم الصحي في المشفى.

وبهذا الصدد قالت الإدارية في مشفى خالد فجر روكن تمو: " نحن نتخذ كافة التدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، فالكوادر الطبية تبذل كل جهودها حرصاً على حياة الأهالي في الحي".

ومن جهتها أكدت روكن أنه إلى الآن لا توجد أي إصابات في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية.

(س ر –ع س/ دج)

ANHA