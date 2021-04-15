مشفى الشهيد خبات يقيم مركزًا خاصًّا لفحص حالات الاشتباه بالإصابة بكورونا

وفرضت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا حظرًا كليًّا مع أول أيام شهر رمضان، وطالبت الأهالي بالالتزام بقواعده.

مشفى الشهيد خبات في ناحية الدرباسية افتتح عام 2016، من قبل هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، يعالج المرضى بالمجان، ويضم 24 غرفة، بالإضافة إلى غرفة العمليات وقسم الطوارئ، ويقدّم خدماته الطبية لأهالي ناحية الدرباسية وقراها بالمجان.

وافتتح المشفى عيادة ميدانية أمام المشفى في ناحية الدرباسية، لفحص المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا ليتم نقلهم إلى المشافي المخصصة لحالات الإصابة بفيروس كورونا.

الرئيسة المشتركة لمشفى الشهيد خبات في ناحية الدرباسية، عزيزة محمد، قالت إنهم أقاموا مركزًا خاصًّا لتشخيص حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث يتم نقل المصابين إلى مشافي قامشلو والحسكة المخصصة لحالات الإصابة بفيروس كورونا.

وناشدت عزيزة محمد أهالي ناحية الدرباسية الالتزام بقواعد الحظر الكلي والتباعد الاجتماعي لحماية أنفسهم من الإصابة بفيروس كورونا.

(ك)

ANHA