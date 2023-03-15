مشفى الشهيد خالد فجر قد يخرج عن الخدمة إذا استمر الحصار

تفرض حكومة دمشق حصاراً جائراً على حيّي الشيخ مقصود والأشرفية، منذ أكثر من 5 أعوام، وتمنع دخول المواد الغذائية والمحروقات والأدوية إلى الحيّين؛ ما أثّر على كافة جوانب الحياة فيهما، لا سيما القطاع الصحي، وخاصة بعد اشتداده منذ شهر آب 2022.

وأكد الرئيس المشترك لمشفى الشهيد خالد فجر، عثمان شيخ عيسى، أن "الحصار مفروض على حيّي الشيخ مقصود والأشرفية، منذ أكثر من 5 أعوام، وأكثر ما تضرر فيهما هو القطاع الصحي، وخاصة مشفى الشهيد خالد فجر".

ويعد مشفى الشهيد، خالد فجر المشفى الوحيد في الحيّين اللذين يبلغ عدد سكانهما نحو200 ألف نسمة.

وتنتظر 7 أيام قافلة مساعدات مؤلفة من 25 شاحنة، في معبر التايهة الفاصل بين مناطق الإدارة الذاتية ومناطق حكومة دمشق، العبور إلى حيّي الشيخ مقصود والأشرفية، إلا أن حكومة دمشق تمنع عبورها وتعرقل وصولها.

وقال شيخ عيسى عن وضع المشفى "كان مشفى خالد فجر في الأساس مدرسة، ثم تحوّلت إلى مشفى، وكان يخدم الأهالي بأقسامه المختلفة، الداخلية والأطفال والنسائية والجراحة العامة والبولية والعينية والقلبية والعصبية والوعائية، وقسم المخبر والأشعة والإيكو وخاصة العمليات، سواء كانوا من الحي أو خارجه، بينما يواجه الآن صعوبة في تقديم الرعاية ذاتها".

ولفت إلى ما يحتاجه المشفى، في ظل حصار حكومة دمشق لحيّي الشيخ مقصود والأشرفية؛ قائلاً: "المشفى بحاجة للأدوية والأجهزة الطبية، وقد يخرج عن الخدمة في ظل الحصار المفروض".

وأشار أن الأدوية في الأساس كانت غير كافية في المشفى؛ بسبب الحصار، وبعد كارثة الزلزال الذي ضرب المنطقة ومع ازدياد أعداد المرضى، بات المشفى بحاجة إلى المزيد من الأجهزة والأدوية؛ لتقديم خدماته للأهالي.

وعن المساعدات الدولية التي وصلت للحيّين بعد الزلزال، نوّه شيخ عيسى أن حيّي الشيخ مقصود والأشرفية لم ينالا حصتهما منها.

(ل م)

ANHA