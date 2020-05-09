افتُتح مشفى الشهيد "خبات" في ناحية الدرباسية عام 2016 من قبل الإدارة الذاتية، ويعالج المرضى بالمجان، وبعد ظهور فيروس كورونا خُصص المشفى ليكون أحد مراكز الحجر الصحي، بالإضافة إلى مركزين هما مدرسة ديبك وصالة إيفان في الناحية.

ويتألف مشفى الشهيد خبات من 24 غرفة، بالإضافة إلى غرف للعمليات وقسم للطوارئ، ويقدم خدماته المجانية للآلاف من أهالي الناحية والريف التابع لها.

بعد انتشار فيروس كورونا في معظم دول العالم، وحصده لآلاف الأرواح، وفي خطوة لتكون المنطقة جاهزة لدرء الفيروس وتأمين المراكز الصحية لاستقبال الحالات التي قد تظهر، خصصت هيئة الصحة في شمال وشرق سوريا المشفى كمركز للحجر الصحي، لمن يتم التأكد من إصابته بالفيروس.

وبعد أكثر من شهر قررت هيئة الصحة إعادة فتح أبواب المشفى من جديد أمام المرضى، وعودة الدوام إلى ما كان عليه قبل ظهور الفيروس.

الإدارية في المشفى، عزيزة محمد، أوضحت لوكالة أنباء هاوار أنه بعد افتتاح مشفى "كوفيد 19" من قبل الهلال الأحمر الكردي في مدينة الحسكة "نحن رأينا أن أهالي الناحية يحتاجون إلى مشفى الشهيد خبات لتقديم الرعاية الصحية لهم، وخاصة بعد غلاء الأسعار التي تشهدها المنطقة".

وأكدت عزيزة، أن المشفى مفتوح أمام الأهالي ويقدم خدماته طوال 24 ساعة وبالمجان، وسيعود كما كان قبل فيروس كورونا.

(آ ح/هـ ن)

ANHA