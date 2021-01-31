مشفى الشدادي على بعد خطوة من دخول الخدمة

تلبية لمطالب المواطنين المتكررة وانطلاقًا من الحاجة الملحة للأهالي بضرورة توفر مشفى يعمل لخدمة المنطقة، أعلنت الإدارة الذاتية في بداية العام المنصرم العمل على إعادة تأهيل مشفى الشدادي.

مشفى الشدادي كان قد تعرض لتخريب ودمار على يد مرتزقة داعش قبل دحره من قبل قوات سوريا الديمقراطية، ووصلت نسبة الدمار فيه إلى أكثر من ٧٥%.

الورشات العاملة في المشفى شارفت على الانتهاء من مشروع إعادة الترميم، بعد إنجازها أكثر من ٩٥% من العمل، ولم يبقَ سوى الأعمال الأخيرة، ليتم افتتاح المشفى في بداية شهر آذار من العام الحالي، بحسب المشرف على المشروع محمد زيدو.

′فقط اللمسات الأخيرة ويدخل مشفى الشدادي الخدمة′

زيدو أوضح أن الورشات تعمل بأقصى طاقة ممكنة لإنهاء العمل في المشفى في الوقت المحدد، وقال "تم الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية والتقنية من تمديد كهرباء وتدفئة مركزية وتجهيز المصاعد وتركيب الأبواب والنوافذ، ولم يبقَ سوى بعض اللمسات الاخيرة".

المشفى سيخدم أكثر من ٧٠٠ قرية تتبع لأربع نواحي في ريف الحسكة الجنوبي وهي "الشدادي والعريشة وعبدان ومركدة"، بالإضافة إلى قرى من ريف دير الزور الشمالي.

ولفت زيدو إلى أن المشفى سيكون لها دور كبير في خدمة أهالي المنطقة، باعتباره المشفى الوحيد في مناطق ريف الحسكة الجنوبي، وصولًا إلى بلدة الصور في ريف دير الزور الشمالي، وإلى بلدة الدشيشة عند الحدود السورية العراقية.

ومن جانب آخر، سيخفف المشفى عبئًا كبيرًا عن الأهالي، وتجنبهم عناء السفر لمسافات من أجل إسعاف مرضاهم إلى مشافي الحسكة وقامشلو.

ويقول زيدو "المشفى سيكون مجهزًا بأحدث التجهيزات والكوادر الطبية، ما يجعلها من أفضل المشافي على مستوى مناطق شمال وشرق سوريا".

(هـ ن)

ANHA