مشفى الشّهيد عمر علّوش يفتتح قسماً للعمليّات الجراحيّة

وبافتتاح قسم العمليات الجراحية في مشفى الشهيد عمر علّوش تكتمل الأقسام الرئيسية اللازمة لاحتياجات الأهالي في الناحية من التداوي والطبابة.

هذا وجُهّز مشفى الشهيد عمر علّوش منذ افتتاحه في الـ 26من شهر كانون الثاني من العام الماضي بـ قسم للنسائية، الأطفال، الداخلية، وقسم الإسعاف، فيما تعذّر افتتاح قسم العمليات الجراحية لعدم اكتمال التجهيزات، كما ويضمّ مخبراً للتحاليل الطبية وصيدلية تقدّم وصفات طبية مجانية للمرضى.

ويستقبل مشفى الشهيد عمر علوش والذي يعتبر المرفق الصحي الوحيد في الناحية ما يقارب الـ 100 حالة يومياً من الناحية وريفها، ويعمل على تقديم كافّة الخدمات الصحية لهم بالمجّان، فيما تحوّل الحالات التي تتطلّب عمليات جراحية إلى مشافي مدينة الرقة بنقلهم عن طريق سيارات الإسعاف المخصّصة لهذا الغرض.

وبهذا الصّدد قالت الممرّضة شادية علي والتي تعمل في قسم النسائية إنّ افتتاح قسم للعمليات الجراحية سيوفّر على الأهالي الكثير من الجهد، ويساعد في إنقاذ المرضى الذين يصلون في حالات حرجة لا تتحمّل تحويلها إلى مشافي الرقة.

وأضافت بأنّ قسم العمليات الجراحية في المشفى سيشرف على عمله 3 أطباء اخصائيين لإجراء العمليات الجراحية التي تحضر للمشفى.

هذا ويعمل في المشفى كادر طبّيّ مؤلّف من 15 طبيباً من اختصاصات "نسائية، أطفال، داخلية" بالإضافة لـ 32 ممرضاً وممرضة.

(ج)

ANHA