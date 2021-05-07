مشفى الفرات العام يدخل الخدمة بعد الانتهاء من إعادة تأهيله

تعرض مشفى الفرات العام في بلدة أبو حمام في ريف دير الزور لدمار جزئي في البنية التحتية أثناء سيطرة مرتزقة داعش عليها. وبعد تحرير المنطقة على يد قوات سوريا الديمقراطية باشرت هيئة الصحة إطلاق مشروع تأهيل مشفى الفرات العام.

ويعتبر مشفى الفرات العام المشفى العام الأول في الخط الشرقي، حيث يقدم خدماته لأكثر من (600) ألف نسمة ويختصر على الأهالي عناء السفر إلى أماكن أخرى لتلقي العلاج، حيث يقع أقرب مشفى على بعد 80 كيلو مترًا.

وانطلق مشروع إعادة تأهيل مشفى الفرات العام في الـ 13 من شهري تشرين الأول عام 2020، على أن تنتهي الأعمال في مدة أقصاها 120 يومًا.

'أقسام مشفى الفرات'

يتألف مشفى الفرات العام من طابقين يتضمن الطابق الأول قسم الإسعاف وقسم العمليات والمخبر ومركز المعالجة الفيزيائية وقسم الأشعة وصيدلية، ويتألف الطابق الثاني من قسم المخاض وقسم العمليات وجناح للإقامة وقسم العيادات الاختصاصية.

الإداري في مشفى الفرات العام، عبد القادر عبدالله قال إنهم بدأوا حاليًّا بتعيين الكوادر الطبية والإدارية: "بعد الانتهاء من مشروع إعادة تأهيل المشفى والأعمال المدنية بادرنا إلى إجراء مسابقات وتعيين كوادر طبية وتمريضية وإدارية، ثم باشرنا العمل التطوعي وتقديم الخدمات للمرضى ضمن الإمكانات الموجودة اعتبارًا من الثاني من شهر شباط من العام الجاري".

وأضاف عبد الله: "نظرًا لتزايد إقبال المرضى وحاجتهم إلى الخدمات الطبية في ظل الغلاء، قمنا بافتتاح المشفى بشكل رسمي في 15 آذار 2021، وقدمنا خدماتنا الصحية والطبية على مدار 24 ساعة وهي عبارة عن إسعافات أولية وعيادات خارجية فقط وتقديم الأدوية"

وأوضح عبد الله أن المشفى لا يزال بحاجة إلى دعم أكثر وأجهزة طبية وتفعيل أقسام العمليات الجراحية والمخابر كون المشفى يغطي مساحة جغرافية واسعة، وهي الأولى في الريف الشرقي ابتداء من بلدة الباغوز ووصولًا إلى مدينة البصيرة.

وأكد عبد الله أن نحو 400 إلى 500 مريض يراجعون المشفى يوميًّا، نظرًا لسوء الأوضاع الصحية وزيادة الإصابات بفيروس كورونا.

وفي السياق، قالت هند الأحمد وهي إحدى المراجعات، "مشفى الفرات هو المشفى الوحيد في المنطقة، وهو يخفف كثيرًا من الأعباء الاقتصادية عن كاهل الأهالي، نظرًا لارتفاع أجور العيادات الخاصة.

وناشدت هند الأحمد الجهات المعنية بتقديم كافة لوازم المشفى من أدوية وأجهزة وتفعيل باقي الأقسام في ظل انتشار الأوبئة والأمراض وغلاء الأسعار.

يذكر أن لجنة الصحة أطلقت مشروعًا لإعادة تأهيل مشفى مدينة هجين بتاريخ 12 تشرين الأول من العام الماضي، وهو الآن في مراحل تأهيله الأخيرة.

(ف ع/ك)

ANHA