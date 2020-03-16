مشفى أفرين في الشهباء يتّخذ التّدابير الوقائيّة من مرض كورونا

باشرت الإدارة والكوادر الطّبّيّة لمشفى آفرين الواقع في بلدة فافين بمقاطعة الشّهباء، بأخذ احتياطاتهم للوقاية من فيروس كورونا، من كافّة الجهات كـالكوادر الطّبّيّة والفيديوهات الإرشاديّة والتّعقيم المستمرّ ضمن المشفى.

ومن خلال لقاء وكالة هاوار مع الاخصائي في علم الأحياء الدّقيقة (الجراثيم والفيروسات) ورئيس لجنة الطّوارئ لمرض كورونا في مشفى آفرين، هوكر عبدو، تحدّث عن كيفيّة الوقاية من المرض في المشفى قائلاً: "نحن في مشفى آفرين لم نسجل أيّة إصابة بفيروس كورونا حتّى الآن، لذا بدأنا منذ يومين بأخذ الإجراءات اللّازمة من أجل الحماية منه، حيثُ شكّلنا لجنة مراقبة خاصّة لمرض كورونا، مؤلّفة من أربعة أعضاء، اثنان منهم أطبّاء داخليّة واختصاصي في علم الإحياء الدّقيقة، والإداريّ لمشفى أفرين، وأصدرنا تّعميم على كافّة الأطبّاء والكوادر الطّبّيّة بوجوب لبس الكمّامات والكفوف للوقاية من المرض".

وتابع عبدو بالتّحدّث عن الخطوة الثّانية للوقاية قائلاً :"نعمل برشّ الموادّ المعقّمة كلّ ستّ ساعات على كافّة الأماكن في المشفى، يقوم بذلك الممرّضون، مرتدين لباس خاصّ برشّ المعقّمات".

وأضاف عبدو :"إنّ هذه المعقّمات الّتي نرشّها على كلّ الأماكن في المشفى، مكوّنة من معقّمات تتمّ بإشراف اختصاصيّ تعقيم في قسم العمليّات، ومن حسن الحظّ، إنّ هذا النّوع من الفيروسات مغلّفة بطبقة من الدّهون، فالمنظّفات الموجودة في المنازل كافّة تقضي عليها تماماً، لذلك ضمن يومٍ واحد استطعنا وضع مغسلتين ومنظّفات أمام البوّابة الرّئيسيّة للمشفى، حتّى يقوم المرضى بغسل أياديهم قبل الدّخول إلى المشفى، ثمّ يتّجهون إلى الفحوصات من خلال جهاز فاحص الحرارة الموجود أمام البوّابة الرّئيسيّة، كما وضعنا شاشة لعرض الإرشادات من خلال 5 عروض، 4 منها توعويّة تعرض كيفيّة الوقاية من المرض، وعرض واحد لإرشاد الكادر الطّبّيّ".

واختتم عبدو حديثه بالقول: " لا داعي للقلق، ووضع الكمّامات للأشخاص غير المصابين بالمرض، فقط يمكن الحماية من خلال البقاء بالمنزل وعدم التّجوال في الأماكن المزدحمة".

والجدير بالذّكر أنّ لجنة الصّحّة ستبدأ غداً حملة تعقيم في مخيّمات مقاطعة الشّهباء، بالإضافة إلى توزيع أجهزة فاحصة للحرارة.

(إ)

ANHA