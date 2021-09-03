مشاريع واعمال خدمية مستمرة لبلدية الشعب في ديرك

شرعت بلدية ناحية ديرك التابعة لمقاطعة قامشلو بترقيع وتعبيد الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية وإعادة ترميم وصيانة المرافق العامة، إضافة إلى البدء بعملية نظافة واسعة في الناحية.

وبدأت البلدية بتنظف أطراف طريق شارع الكورنيش البالغ طوله إجمالياً 4 كم وصولاً إلى الشوارع الرئيسية للناحية، وإعادة صيانة أسوار نهر ديرك البالغ طوله 2 كم ، وذلك منذ بداية شهر آب/أغسطس.

تمديد شبكات الصرف الصحي في الأحياء

وفي السياق ذاته، قامت اللجنة الخدمية التابعة لبلدية الشعب بالكشف الفوري عن حالة شبكة الصرف الصحي في المنطقة الشرقية للناحية، بعد ورود شكاوي عدة من قبل المواطنين، حيث باشرت اللجنة الخدمية بإصلاحها وتمديد شبكة صرف صحي جديد بطول 300 متر.

وفي حي روج آفا ضمن الناحية، تم توسيع شبكة خط المياه بطول (300 متر) بمساعدة من أهالي الحي، والتي كلفت حوالي 7500000 ل.س، واستفاد من هذا المشروع 100 منزل ضمن حي روج آفا.

هذا وبحسب الدائرة الفنية لبلدية الشعب، فإنه من المقرر أن يتم تمديد شبكة خطوط المياه في حي الشهيد خبات أيضاً.

تعبيد وترقيع الطرقات

ومن ضمن المشاريع التي بدأتها بلدية الشعب في ناحية ديرك أيضاً تعبيد غالبية الطرق المتضررة في الناحية وقراها.

وباشرت البلدية بمبادرة من قبل أهالي قرية مامشور بتعبيد الطريق الواصل بين قرية كانى كرك ومامشور بطول 3.5كم وبعرض 6 أمتار ، إضافة إلى تعبيد البلدية لطريق روباريا والذي يقدر طوله واحد كيلو متر ، وتعبيد الطريق الواصل بين مزار الشهداء وقرية ريحانيك بطول 3كم.

في حين تم تعبيد طريق قرية كري شيرا بالكامل وبطول 5،5 كيلو متر ، بتكلفة 25 ألف دولار أميركي.

إلى ذلك فإن مشروع قرية ريحانيك التابعة لبلدة عين ديوار تم بالتعاون مع كومين القرية والبلدية، حيث نفذت بلدية عين ديوار 1800م من الطريق أما 1200 متر فكانت بمساهمة شعبية من أهالي القرية.

أما الطريق الممتد بين مدينة ديرك وخانا سري فتم ترقيعه بطول 12 كيلو متر وبكمية 150 متر مكعب من مادة المجبول الزفتي.

هذا وتم تعبيد الطرقات بدعم من شركة جودي للطرقات وبالتنسيق مع بلدية الشعب في ديرك للانتهاء من تعبيد وترقيع الطرقات والشوارع الرئيسية قبل حلول فصل الشتاء.

(آ)

ANHA