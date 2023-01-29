مشاريع طلاب جامعة روج آفا في معرض التكنولوجيا

شهدت مدينة قامشلو يوم الجمعة 27 كانون الثاني الجاري افتتاح المعرض الأول للتكنولوجيا في شمال وشرق سوريا برعاية شركة Rcell . شاركت فيه 24 شركة ومنتجين محليين، واختتم المعرض يوم 28 كانون الثاني.

وشارك في المعرض عدد من طلاب جامعة روج آفا من كليات هندسة الميكاترونيك ومعهد العلوم التقنية. حيث عرض 7 طلاب ممن تخرجوا في العام الدراسي 2021 – 2022 بمشاريعهم الهندسية التقنية في المعرض.

غالبية مشاريع طلاب جامعة روج آفا كانت تتعلق بالمتطلبات الحياتية تفيد الأسر والمعامل وتقنيات الزراعة الذكية، وروبوتات لإطفاء الحرائق، ومبردات تعمل بالطاقة الشمسية.

مشروع الزراعة الذكية

من بين المشاريع الأكثر فائدة والتي تساهم في تطوير انتاج الخضار والفواكه، هو مشروع الزراعة الذكية.

رئيس كلية المكاترونيك في جامعة روج آفا عمر عمر قال في تصريح لوكالتنا إن معرض التكنولوجيا أتاح فرصة لعرض مشاريع طلاب جامعة روج آفا، وأضاف: "مشروع الزراعة الذكية اعتبر من المشاريع المفيدة، وطالبت بعض الشركات بتنفيذ المشروع".

ANHA