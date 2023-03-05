مشاريع للمياه في تل براك و13 مشروع قيد التنفيذ في تل بيدر

مع دخول عام 2023، وضعت لجنة الخدمات ببلدية الشعب في ناحية تل براك التابعة لمقاطعة قامشلو العديد من المشاريع الخدمية في خطتها السنوية، منها عدة مشاريع بخصوص توفير مياه الشرب، حيث باشرت الورشات المختصة بتنفيذ المشاريع وصيانة الآبار وتوسيع شبكات المياه.

وأشار الإداري في بلدية الشعب بناحية تل براك، عدنان كنيهر، أنهم يستعدون للصيف الذي يعاني فيه المواطنون نقصاً في المياه.

وقال: "لتوفير المياه نفذت بلدية الشعب في تل براك ودائرة المياه عدة مشاريع منها؛ مشروع تأهيل وصيانة محطة مياه تل آذان التي تخدم أكثر من 30 ألف نسمة من 8 آبار رئيسة وتعتبر (المحطة الرئيسة التي تغذي الناحية والقرى المجاورة لها، بالإضافة إلى الصهاريج القادمة من مدينة الحسكة وناحية الهول).

هذا وركّبت في المحطة 3 مضخات رئيسة، واستبدلت 4 مجموعات غاطسة، بالإضافة إلى ترميم بناء المحطة وصيانة "سكور" المياه ووضع سور؛ لحماية المنهل العام.

الطاقة الشمسية لتشغيل الآبار والغواطس

في حين عملت لجنة الخدمات على تأهيل خزان المياه في قرية حلوة سميحان، واستبدال الخزان القديم بخزان جديد وكذلك المجموعة الغاطسة وتوصيلها إلى ألواح الطاقة الشمسية للتشغيل، ووفق كنيهر، فإن الخزان يغذي 7 آلاف نسمة.

بالإضافة إلى تأهيل بئر قرية الجسعة بمجموعة غاطسة جديدة وطاقة شمسية لتغذية 3 آلاف نسمة، وتزويد بئر قرية أم قصير بنظام التغذية على الطاقة شمسية لتغذي 3 آلاف نسمة.

أكد الكنيهر أنهم استخدموا أنابيب "البولي إيثيلين" في شبكات تمديد المياه الرئيسة (وهو نوع من الأنابيب يكون أكثر متانة وأقوى من المواد الخام للأنابيب الأخرى وله هيكل قوي مقاوم للضغط العالي).

الحسكة

وضعت بلدية الشعب في بلدة تل بيدر شمالي الحسكة 13 مشروعاً في برنامج عملها لتنفيذها خلال العام الجاري، من شأنها؛ تخديم القرى التابعة لها.

في هذا الصدد، أشار الرئيس المشترك لبلدية الشعب في تل بيدر، سيف الدين الحنش، أنهم أنجزوا العديد من المشاريع وكانت الأنظار موجهة إلى ترميم الطرق وفرشها بالحجر المكسر، خلال عام 2022.

وأنجزت بلدية الشعب في بلدة تل بيدر خلال عام 2022، 6 مشاريع، منها "مشروع طريق بقايا مقالع قرية أم مسامير، وقرية الحمامة والخزنة، وخويتلة، ومقالع قرية مسعودية وقرية القاسمية، بالإضافة إلى تنفيذ عبّارات "ضبعان، وجسر القاسمية".

وأضاف: "حددنا 13 مشروعاً وتمت الموافقة عليها لتنفيذها خلال عام 2023، وتتضمن مشاريع؛ ترميم الطرق والجسور والعبّارات، بالإضافة إلى ترميم منصف الطريق العام في بلدة تل بيدر، وهناك مشروع للإنارة، وحددت ميزانية البلدية خلال هذا العام 59 ألف دولار".

ولفت "من المشاكل التي تواجهها بلدية الشعب في بلدة تل بيدر، قلة صهاريج المياه، حيث تتبع لبلدة تل بيدر 48 قرية، وتعمل 3 صهاريج لتأمين المياه لهذه القرى، وبسبب الأعطال التي تحصل؛ تواجه البلدية مشاكل في تأمين المياه التي توزعها على الأهالي بسعر رمزي وهو 500 ل.س لكل برميل وعن طريق الكومينات".

مؤكداً أن "أقسام البلدية (الضابطة والتموين والنظافة، والصهاريج التي تؤمن المياه لأهالي القرى) مستمرة في عملها".

(ع ع آ أ/ م ح)

ANHA