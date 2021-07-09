مشاريع لدعم أسر الشهداء وفق مبادئ الكوبراتيف

ضمن المساعي الحثيثة والهادفة إلى خلق بيئة اقتصادية تعتمد مشاريع الكوبراتيف لوضع حجر أساس نظام الاكتفاء الذاتي لهذه الثقافة الهادفة إلى حماية المجتمع من تبعيات الرأسمالية واحتكار التجار، يساهم مركز الاقتصاد التابع لمجلس عوائل الشهداء في حلب بدعم المشاريع التشاركية.

ما هو نظام الكوبراتيف؟

يعرف نظام الكوبراتيف بنظام هادف إلى تلبية الحاجات الأساسية للمجتمع على أسس العمل المشترك والتضامن وليس الربح المادي فقط.

حيث يقوم الكوبراتيف بإنشاء المشاريع التجارية أو الصناعية والزراعية حسب احتياج المنطقة لها وتوفر الخبرات واليد العاملة للقضاء على الاحتكار الذي يشجع عليه النظام الرأسمالي العالمي.

من مواد أولية غير مستوردة إلى مواد غذائية

وبدأ المركز بالعمل على تصنيع مواد غذائية وخاصة المونة الموسمية التي تتوفر موادها الأولية بالسوق، مثل عصير الحصرم، والمربيات بأنواعها إلى جانب البامية والذرة المجففة ومعجون الطماطم والفليفلة والعديد من الأنواع الأخرى.

يشارك في المشروع أكثر من 20 شخصاً جلّهم من أسر وعوائل الشهداء بمدينة حلب، يتشاركون الأعمال ويوزعونها تبعاً للمتطلبات بينهم، إلى جانب أن العديد منهم يعمل بشكل طوعي لإنجاح المشاريع التي يطرحونها معاً.

زينب حبش وهي أم الشهيد أحمد تشارك في المركز بشكل طوعي وتعبر عن فرحتها في الأعمال التي يبدعون بها والتي تتم وفق "الأصول" أو الطرق القديمة التقليدية التي تحفظ نكهة المنتج، كما تطرقت زينب إلى طرق عملهن من الصبح والتكاتف الحاصل بين جميع المشاركين منوّهةً أن الفائدة تعود على الجميع.

مخططات مستقبلية

فيما تقول الإدارية في المركز، ليلى مراد، أنهم بصدد زيادة المشاريع التي من شأنها تحقيق الأهداف المرجوة لدعم عوائل الشهداء من النواحي المادية والمعيشية، إلى جانب تطبيق مبادئ الكوبراتيف وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

أما ما يخص مخططاتهم المستقبلية فأشارت ليلى إلى أنهم بصدد افتتاح ورشات لتصنيع الألبسة والأحذية إلى جانب مقهى بالحي لتوفير فرص عمل لأبناء الحي، وسد الباب أمام البطالة.

(س ر)

ANHA