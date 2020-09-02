مشاريع لدعم اقتصاد المرأة الريفية

عملت لجنة اقتصاد المرأة في ناحية الشدادي بمقاطعة الحسكة على افتتاح مشروع لدعم المرأة في الريف، وهو مشروع "بيت المونة."

ويعمل في المشروع 6 نساء، يوزعن العمل فيما بينهن، وعليه تطرقت العضوة في مكتب اقتصاد المرأة في ناحية الشدادي منار العليوي إلى أهداف المشروع، وقالت: " نعمل بالتنسيق مع مكتب الحسكة بهدف دعم المرأة من خلال المشاريع الصغيرة، مثل مشروع بيت المونة، والرفع من اقتصاد المرأة الريفية بالاعتماد على ذاتها".

وأشارت منار العليوي إلى أن هذا المشروع ليس الأول، وأنهم مستمرون بتقديم الدعم لكافة النساء من خلال المشاريع التي يطرحنها".

كما أشارت المشرفة على المشروع بشرى الحميد، إلى آلية العمل وقالت: "إن مشغل بيت المونة في الحسكة خصص حصة من المنتجات المتمثلة بالمربيات المعلبة بكافة أنواعها والمونة الشتوية المجففة والمعلبة لمكتب الاقتصاد في ناحية الشدادي، وسيقومون بتعيين نساء ريفيات لبيع هذه البضائع عن طريق براكيات توضع على الطرق.

وتابعت بشرى بأنهن نسقن مع بلدية الشعب لوضع براكيات على الطرق لتيسير عملية البيع المنتجات، وسيتم توزيع الربح على النساء اللواتي يبعن المنتجات.

وأضافت بشرى بأن العمل سيكون على مرحلتين، حيث تتضمن المرحلة الأولى تأمين المستلزمات وتصريف المؤن المنتجة في السوق.

أما المرحلة الثانية فتتضمن تكليف امرأتين ببيع المنتجات المعدة للتصريف، وتتكفلان بالبيع.

(ب د/م ح)

ANHA