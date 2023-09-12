مشاريع خدمية وبيئية مستمرة في شمال وشرق سوريا

بالرغم من القصف شبه اليومي الذي يتعرض له ريف ناحية تل تمر، تستمر بلدية الشعب بتقديم الخدمات، في صورة تعكس مدى الصمود الذي تعيشه الناحية، حيث باشرت بتنفيذ أعمال للصرف صحي في حي السكن الحديث في تل تمر.

المراقِبة الفنية في بلدية الشعب في ناحية تل تمر، نور محمد إبراهيم، أوضحت أن القسم الفني باشر بأعمال مد مجرور صرف صحي خدمة للأهالي القاطنين في حي السكن الحديث بناحية تل تمر".

مضيفة: "إن العمل يجري على فرش مادة الرمل في قاعدة المجارير بسماكة 10 سم، وعلى طول مجرور الصرف الصحي البالغ طوله 825 م، ليتم بعدها مد الأنابيب (قساطل) البيتونية.

وتبلغ التكلفة الاجمالية للمشروع 63577 دولار أميركي، على أن يتم الانتهاء من المشروع في مدة أقصاها 45 يوماً.

ديرك

في مدينة ديرك التابعة لمقاطعة قامشلو، باشرت مكاتب البلدية الفنية والخدمية بأعمال ترقيع الشوارع ومدّها بالمجبول الزفتي، قبيل الدخول في فصل الشتاء.

هذا، وستتركز أعمال التعبيد في شارع كورنيش بمساحة 1200 متر مكعب، وطريق كنيسة ماردودو 200 متر مكعب، والطريق الواصل بين المحكمة وحارة الصور بمسافة 1100 متر مكعب.

حيث ستقوم الورش العاملة بتقشير الطريق وفرشه بالبقايا والحجر المكسر ثم تعبيده.

وأشار الرئيس المشترك لبلدية الشعب في ديرك، جوان حسن، إلى أنهم يستعدون لإكمال مخططاتهم الخدمية ضمن عام 2023 قبيل دخول فصل الشتاء؛ من تعبيد الطرقات وتنفيذ الصرف الصحي، وترميم الأرصفة وتجهيز حديقة الشهيدة "آرين".

منوّهاً إلى ضرورة تعاون المواطنين معهم في مد خطوط المياه والصرف الصحي لمنازلهم، التي بحاجة إليها قبيل البدء بأعمال التعبيد.

مشروع بيئي

وفي إطار توسيع بلدية الشعب مشاريعها في إنشاء الحدائق وزيادة المساحات الخضراء وتجميل المدينة بالتشجير والزراعة، بدأت أعمال إعادة تأهيل حديقة "آرين" في شارع الكورنيش.

ويتضمن المشروع تنظيف وتسوية أرضية الحديقة وإنشاء ممرات وأرصفة ووضع كراسي وألعاب للأطفال ضمن الحديقة، وتشمل الأعمال أيضاً تقليم الأشجار بالإضافة إلى تجهيز الإنارة.

الطبقة

بدورها، تستمر لجنة البيئة في مدينة الطبقة، بأعمال تأهيل الحديقة المركزية، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من عمليات التأهيل في مدة أقصاها شهرين.

وبدأت لجنة البيئة بعمليات تأهيل الحديقة منذ بداية شهر أيلول الجاري، وتقع الحديقة على الطريق العام الواصل بين الأحياء والطريق الدولي، بمساحة 2 دونم.

وبعد الانتهاء من عمليات تنظيف الحديقة من المخلفات والأعشاب الضارة وفرش أرضيتها بالتراب الزراعي، عمل مكتب الخدمات الفنية على تجهيز البنية التحتية للحديقة، وتم تزويدها ببركة ماء ومرشّات مائية.

وبهذا الصدد، قال الرئيس المشترك للجنة البيئة في مدينة الطبقة، جمال عبد اللطيف، "عملت لجنة البيئة في عام 2022 بغرس ما يقارب 350 شجرة في الحديقة المركزية لمدينة الطبقة، وخلال العام الحالي استأنفنا العمل في الحديقة".

وأوضح، اللطيف: "بعد فرش الأرض بتربة زراعة، سيتم فرشها أيضاً بعشب "الكيزون"، وسيتم تزويدها بإنارة كاملة، وسيتم العمل على غرس 500 شجرة سرو لإظهار الطابع الجمالي للحديقة".

وأضاف: "سنعمل على إنشاء قسم لمدينة الألعاب في الحديقة، بالإضافة إلى بناء سور للحفاظ على سلامة الأطفال".

وفي ختام حديثه أكد، جمال عبد اللطيف، "عمليات تأهيل الحديقة ستكون على مرحلتين، الأولى هي المرحلة الإنشائية؛ من بناء السرو وصب القواعد وفرش الأراض بالتربة الزراعية وإنارة الحديقة، والمرحلة الثانية ستكون زراعية؛ وهي غرس الأشجار، ووضع المقاعد ضمن أجزاء الحديقة، وخلال شهرين سيتم الانتهاء من عمليات التأهيل".

(كروب /سـ)

ANHA