مشاريع خدمية جديدة في الرقة وترميم طريق البترول بتل حميس

ويعد إنشاء جسر البليخ من أهم المشاريع التي أطلقها مكتب الخدمات الفنية في مجلس الرقة المدني والذي تبلغ تكلفته ما يقارب الـ 60 ألف دولار.

وتكمن أهمية الجسر كونه النقطة الثانية التي تربط ريف الرقة الشرقي بالمدينة بعد جسر الرقة السمرة المؤدي إلى طريق عام الرقة – دير الزور، كما يؤمن الطريق عبور أكثر من 50 ألف نسمة إلى مدينة الرقة والذين كانوا يقطعون نهر الفرات عن طريق العبارات.

ومن ضمن مشاريعه أيضاً يعمل مكتب الخدمات على إعادة تأهيل 4 مدارس في الرقة وريفها منها مدرسة الكدرو في ريف الرقة الشمالي ومدرسة الكرامة في ريف الرقة الشرقي بالإضافة على بناء أربع غرف صفية في مدرسة البتاني ضمن المدينة وتأهيل مدرسة كبش في ريف الرقة الشمالي.

كما تم إطلاق مشروع تأهيل طريق تل السمن - حزيمة بطولة 17 كم بمادة الكرابية "حجر كلسي مع رمل أبيض" تجهيزاً لتعبيده ضمن مشاريع العام القادم، ويصل هذا الطريق عشرات القرى والبلدات بالطريق العام المؤدي الى مدينة الرقة وبلدة عين عيسى.

ودعماً للقطاع الصحي باشر مكتب الخدمات، بمشروع بناء مستوصف طبي في الجهة الشمالية من مدينة الرقة والذي يقدم الخدمات الطبية لقرابة 25 ألف نسمة في حي السكة وما حوله.

وفي هذا السياق، أوضح الإداري في مكتب الخدمات الفنية في الرقة المهندس أحمد حجو، أن هذه المشاريع ستتابع من قبل مهندسين وفنيين مختصين وسينتهي العمل بها مع انتهاء العام الجاري، مؤكداً أن رقعة المشاريع ستكون أوسع مع وضع مخططات العام القادم.

الانتهاء من ترميم طريق البترول

وفي تل حميس أنهت بلدية الشعب ترميم طريق البترول، الذي يعد من أهم الطرق الاستراتيجية في إقليم الجزيرة ومن أهم الطرق الحيوية التي تربط بين مدن الإقليم في الجهتين الجنوبية الشرقية والجنوبية الغربية.

فهطول كميات كبيرة من الأمطار خلال العامين المنصرمين وتشكل السيول ومرور شاحنات النقل، تسببت بتعرض بنية الطريق للاهتراء في عدة وصلات، بين تل حميس وقرية أم الروس، قدرت بـ3 كم في أماكن متفرقة من الطريق.

وعليه، بدأت ورش البلدية بترميم الطريق وإعادة صيانته بتكلفة 91 مليون ليرة سورية، وتسليم العمل لشركة زاغروس للطرق العامة التي باشرت بتنفيذه في 22 حزيران وانهته في نهاية شهر أيلول المنصرم.

(كروب/سـ)

ANHA