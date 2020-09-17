مشاريع خدمية عديدة في ريف الرقة الجنوبي وبلدية عابرة تخدم 18 قرية

تميّزت بعض البلديات في عموم مناطق الرقة بفعاليتها في حجم الخدمات التي تقدمها للأهالي عن بلديات أخرى، حيث سابقت بعضها الوقت والجهد في تقديم أفضل الخدمات لأهالي الرقة.

وتنوعت المشاريع المُنجزة بين إنارة وتعبيد وتسوية الطرق الزراعية والعامة لتتوج أخيرًا ببناء مستوصف صحي لتوفير الخدمة الصحية لأهالي الريف الجنوبي بقيمة تقارب الـ 18 ألف دولار أمريكي.

ومدة تنفيذ مشروع المستوصف هي ثلاثة شهور، والذي سيُنهي مُعاناة أهالي القرية الذين يقطعون مسافة طويلة للوصول لمستوصف بلدة العكيرشي، حيث لاقى الإعلان عن مشروع المستوصف ردة فعل إيجابية من قبل الأهالي الذين رحبوا بهذه الخطوة.

ومن الأعمال التي تعمل عليها البلدية، مشروع الرصيف على جانبي الطريق العام الذي يربط مناطق الرقة ودير الزور، والتكلفة الإجمالية للمشروع 18 مليونًا و300 ألف ليرة سورية، بالتزامن مع إنارة ذات الطريق بتكلفة تتجاوز الـ 5 مليون و400 ألف ليرة سورية.

وتابعت البلدية مشاريعها بردم وتسوية الطرق الفرعية والزراعية بكمية 2600 م3 من مواد الردم والتسوية المتوفرة، نظرًا لوعورة تلك الطرق وعدم صلاحيتها لمرور الأهالي والآلات الزراعية.

كما ركّزت بلدية الشعب في رطلة على مشاريع التزفيت بعد أن أنهت مشاريع الردم والإنارة، حيث قامت البلدية بتزفيت عدد من الطرق، منها طريق البادية بطول 370 متر وعرض 6 أمتار وسماكة 7 سم، والطريق الزراعي بطول 670 مترًا وعرض 6 أمتار وسماكة 7 سم، إضافة إلى تزفيت طريق المدرسة الريفية بطول 510 مترًا وعرض 6 أمتار وسماكة 7 سم.

بلدية الشعب في بلدة عابرة بمقاطعة قامشلو خدمت 18 قرية

تمكنت بلدية الشعب في بلدة عابرة التابعة لناحية جل آغا من تخديم 18 قرية تتبع لها، بعد وضع مخطط شامل وتخصيص ميزانية للعمل.

ومن أبرز المشاريع التي نفذتها بلدية الشعب في بلدة عابرة مشروع المجبول الزفتي في قرية خربة بلكا الواصل إلى بلدة كيشكة بطول /7/كم، حيث يعتبر الطريق الأكثر حركة ويربط القرى بناحية جل آغا، بالإضافة إلى ترقيع طريق قرية بكروغلي وديرونا آغي، وطريق ديروكفنك، وباديان.

ورممت بلدية الشعب في بلدة عابرة طرق قرية كرديم وآلة قوس، وفرش مادة البقايا في قرى أم رجيم وعطشان وكرحو وتل خليل وقرية كينجو.

وأنشأت اللجان الخدمية والفنية في بلدية عابرة عبارة صندوقية في قرية عربشاه، بالإضافة إلى إصلاح 6غاطسات في قرى تل خليل، وكينجو، وعمارات تحتاني، وعسيلة، وقريتا ام رجيم وعطشان، وانجزت مشروع شبكة المياه في قرية توكل.

وزرعت بلدية بلدة عابرة في إطار مشاريعها الخدمية فيها حوالي 1400 شجرة في تلة بلدة عابرة، وحفر بئر لسقاية الاشجار عبر شبكة تنقيط أعدت لذلك.

(كروب /ٍسـ)

ANHA