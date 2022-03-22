مشاركين إخوتهم الكرد.. أهالي ريف دير الزور الغربي يوقدون شعلة نوروز

تحت شعار "بإرادة الشعوب سنجعل نوروز 2022 نوروز حرية القائد آبو" نظم اليوم، المجلس المدني في بلدة الكسرة احتفالية شارك فيها العشرات من أهالي ريف دير الزور الغربي وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية، مرتدين الزي الفلكلوري والتراثي، والتي أقيمت في ساحة مجلس بلدة الكسرة.

بدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، أوقدت بعده عوائل الشهداء في ريف دير الزور الغربي شعلة نوروز. ثم ألقيت عدة كلمات، منها كلمة باسم عوائل الشهداء ألقتها العضوة فاطمة الأحمد، قالت فيها "إننا في مجلس عوائل الشهداء نتقدم بخالص التهاني لإخواننا الكرد بعيدهم عيد نوروز، عيد الربيع".

وأضافت "كل نوروز والشعوب بخير وعافية، ونتمنى أن يكون هذا العام عام خير وبركة على جميع شعوب العالم، وعام الخلاص لكل الشعوب المضطهدة".

وباسم تجمع نساء زنوبيا، باركت العضوة أسماء العلي، حلول عيد نوروز على جميع نساء شمال وشرق سوريا ونساء المكون الكردي بشكل خاص".

وأضافت "نبارك عيد نوروز على نساء المناطق المحتلة، نساء عفرين وتل أبيض ورأس العين. ونأمل أن نحتفل جميعاً بعيد نوروز في المناطق المحتلة".

وبعد الانتهاء من الكلمات، عقد المشاركون حلقات الدبكة على وقع الأغاني التراثية.

(ع ع /خ)

ANHA