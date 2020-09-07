مشاركون: منتدى الحرب الخاصّة كان مفيداً في وقت يشنّ العدوّ فيه حرباً باردة علينا

وأقيم المنتدى حول الحرب الخاصّة وأدواتها في مدينة كوباني يومي الجمعة والسبت بمشاركة العشرات من السياسيّين والمثقّفين والحقوقيين، وتناول تعريف الحرب الخاصّة وأدواتها وكيفية مواجهة هذا النوع من الحروب.

العضو في اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردي السوريّ كيلو عيسى أحد المشاركين في المنتدى الحواريّ، قال لوكالتنا إنّ "المنتدى كان قيّماً جدّاً من ناحية الموضوعات الّتي طرحت، ويجب الوقوف عندها بشكل جدّي من قبل مؤسسات الإدارة الذاتية، وعلينا أن نستفيد من هذه الموضوعات التي تشكّل مشكلة أساسية في مجتمعنا وأهمّها الإدمان على المخدّرات ومخلّفاتها وكيفية إيجاد الحلول لها".

وأضاف كيلو عيسى: "العدوّ من خلال الحرب الخاصة التي يحارب بها مجتمعنا من خلال عملائه، يهدف إلى تفكيك المجتمع، لذا يترتّب علينا الوقوف إلى جانب قواتنا ومساندتها والقيام بنشر الوعي بين المجتمع وإزاحة العوائق التي تفصل بين المجتمع والإدارة لتكمن الثقة الكاملة بينهما حتّى نستطيع الوقوف بوجه الحرب المعلنة علينا".

واختتم العضو في اللّجنة المركزية في الحزب الديمقراطي الكردي السوري كيلو عيسى حديثه داعياً المجتمع المدني إلى تخطّي الإشاعات التي تثير الفتن وتزرع الرعب بين المكوّنات، كما دعا الإدارة إلى مساندة شعبها في وقت يحاول العدو بشتى الطرق تفكيك هذا الشعب والاستفادة من الحلول التي طرحت في هذا المنتدى".

أما العضوة في مركز جينولوجيا (دراسات علم المرأة) في مدينة كوباني وإحدى المحاضرات في المنتدى نارين تمو، قالت: " إنّ الحرب المستمرة على شمال وشرق سوريا من قبل أعدائنا وخاصّة بعد احتلال مدينتي كري سبي/تل أبيض ورأس العين/سري كانييه دعتنا إلى إقامة هذا المنتدى في هذا الوقيت".

وأضافت نارين تمو: "لاحظنا منذ عام مضى بـأنّ العدو غيّر من سياسته، فبدلاً من محاربتنا بشكل عسكريّ فإنّه يحاربنا عن طريق الحرب الباردة واللّعب بأعصاب شعبنا، ونتائجها دعت الإدارة إلى الاجتماع لكيفية مواجهة هذه الحرب ولنتمكّن سوية من إيجاد الحلول المناسبة".

وفي نهاية حديثها قالت العضوة في مركز الجينولوجيا في مدينة كوباني نارين تمو: "إنّ المنتدى كان جيّداً لأنّ أغلب الحضور كانوا من المثقفين والسياسيين والحقوقيين وتوصّلنا إلى نتائج مهمة في المنتدى، ونأمل من الجهات المعنية في الإدارة الذاتية الوقوف عند نتائج المنتدى، وأيضاً نتمنّى أن تتحوّل النتائج لمنشورات وتوزّع في مؤسسات الإدارة الذاتية وبين الأهالي لنشر الوعي".

واستمر المنتدى الخاص بالحرب الخاصة وأدواتها لمدة يومين في مدينة كوباني في جو غنيّ بالمحاضرات والنقاشات الساخنة بين الحضور.

وفي الختام، أكّد المجتمعون في البيان الختامي على خطورة الحرب، وشدّدوا على ضرورة سدّ الثغرات التي يستغلّها العدو لممارسة الحرب الخاصّة وتعريف المجتمع بخطورة هذا النّوع من الحروب، وأنّ مواجهتها واجب يقع على عاتق الجميع.

(ج)

ANHA