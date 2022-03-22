مشاركون في نوروز الرقة: نوروز هو رمز الحرية لكافة الشعوب المضطهدة

يحتفل جميع الكرد في العالم بعيد نوروز سنوياً في الـ 21 من آذار، حيث يمثل هذا العيد رمزاً للخلاص من الظلم والعبودية، يحيونه ضمن طقوس معينة.

أحيت مكونات شمال وشرق سوريا التي تتميز بتنوعها القومي، نوروز هذا العام، خلال احتفالات جماهيرية حاشدة في مختلف المناطق.

وكانت حكومة دمشق تمنع أبناء المكون الكردي من الاحتفال بعيد نوروز، بفرض حصار مشدد على ساحات الاحتفال التي ينظمها أبناء الشعب الكردي في شمال وشرق سوريا بشكل عام، وفي الرقة بشكل خاص.

واحتفل أمس الإثنين، أبناء المكون الكردي بعيد نوروز في الرقة، في ساحة كلية الزارعة بالطرف الغربي من المدينة. وشاركهم الاحتفال أبناء المكون العربي، وخلال الاحتفال، التقت وكالتنا عدداً من الأهالي الذين وصفوا عيد نوروز بأنه رمز الحرية والسلام في العالم أجمع. مؤكدين أن هذا العيد ليس حكراً على مكون أو طائفة محددة.

رأى مصطفى حمي أن نوروز هو احتفال لكل شعوب الشرق الأوسط، وهو بمثابة عيد وطني لها، وهو عيد تحتفل به كثير من دول العالم، كالهند وأفغانستان، وغيرها حيث يسمى هناك بعيد الربيع، ولكن لدى الكرد يمثل الخلاص من الظلم.

وبدورها، أشارت سمية الياسين من المكون الكردي، أن عيد نوروز يعتبر رمزاً للحرية، وقالت "عيد نوروز لا يقتصر فقط على الكرد هو عيد الحرية لكل شعوب العالم".

من جانبه هنأ المواطن عبد القادر هورو جميع الكرد حول العالم، وقال "أخص بالتهنئة كرد الشرق الأوسط وكردستان الكبرى"، وأضاف أن "هذا اليوم هو يوم مبارك، ونتمنى انتهاء الصراعات في المنطقة بحلول العيد القادم".

فيما لفت المواطن سمير مصطفى أن هذا العيد هو عيد قومي وشعبي ويمثل الحرية والديمقراطية لكل الشعوب، وعبّر مصطفى عن فرحته برؤية جميع المكونات تشاركهم عيدهم وتحتفل معهم.

متمنياً "انتهاء الصراعات في سوريا وعودة المهجرين إلى أراضيهم، وخروج قائد الأمة الديمقراطية من سجنه ومشاركتهم عيد نوروز القادم".

(خ)

ANHA