مشاركون في نوروز 2021: أوجلان كاوا العصر

إنّ لإيقاد شعلة عيد نوروز وقعاً خاصاً على الشعب الكردي، وشعوب مزوبوتامية بشكلٍ عام، وتمثّل شعلة الحرية ضد الظلم والاستبداد، وفي هذا العام أكدت مكونات شمال وشرق سوريا المشاركون في احتفالات النوروز أنّ شعلة نوروز 2021 ستكون شعلة إنهاء الظلم والعبودية، وشعلة تحرير القائد أوجلان من سجن إمرالي.

ففي معظم المناطق في شمال وشرق سوريا تم إيقاد شعلة نوروز من قبل ذوي الشهداء من الكرد والعرب والسريان والإيزيديين والآرمن والشركس، وأثناء الإيقاد أكّدت المكونات أنّهم يوقدون شعلة نوروز بروح مقاومة القائد عبد الله أوجلان في سجن إمرالي، وبروح مقاومة أبناء شمال وشرق سوريا في وجهة الاحتلال التركي، وبروح انتصار غاري، وأوضحت المكونات أنّ نوروز 2021 سيكون نوروز الانتصار والحرية، نوروز القضاء على الظلم والاستبداد.

"أوقدنا شعلة نوروز بروح مقاومة الحرية"

أحمد العلي من المكون العربي شارك في احتفالية نوروز التي أقيمت في قرية حلاقة التابعة لناحية كركي لكي في إقليم الجزيرة، التي شارك فيها الآلاف من أبناء الناحية من الكرد والعرب والسريان والإيزيديين، قال أحمد: "اليوم أوقدنا شعلة نوروز بروح مقاومة أبناء شمال وشرق سوريا، واليوم نوكّد بأننا لن نتخلّى عن مشروعنا الديمقراطي الذي وحّد مكونات المنطقة".

العلي بيّن أنّ هذا العام هو عام الحرية والديمقراطية وعام إعادة الحقوق، وقال: "نحث كافة أبناء المنطقة على تصعيد المقاومة بوجه العدو التركي، الذي يحاول إبادتنا عن بكرة أبينا". وحث أيضًا أبناء المنطقة بضرورة عدم الانجرار خلف ادّعاءات دولة الاحتلال التركية.

وأوضح العلي أنّ دولة الاحتلال التركي لا تستهدف شعباً أو حزباً أو قومية معيّنة، بل هي تستهدف الفكر، وقال: "تركيا ليست عدوة الشعب الكردي أو حزب معين، بل هي عدوة وحدة المكونات وعدوة الإنسان الحر، ويجب أن يعي الجميع ذلك".

"هناك مؤامرة تحاك ضد قائدنا وإن لم نتحرّك بشكل عاجل ستكون حياة القائد في خطر"

أما عدنان تمّي أكد أن إيقاد شعلة نوروز اليوم هو دليل على النضال العريق للشعب الكردي، ودليل على أصالة الشعب الكردي الذي يناضل منذ القدم بوجه الطغاة والمستبدين، وشدد على ضرورة أن يلتفّ الجميع حول القائد عبد الله أوجلان الذي أحيا الروح من جديد في الجسد الكردي الذي كان قد وصل لمرحلة الزوال، كما أوقد كاوى الحداد شعلة نوروز ضد الظلم والاستبداد.

وبيّن تمي أن الدولة التركية وعبر نشرها بعض المعلومات بشكل غير مباشر حول صحة القائد عبد الله أوجلان، تحاول جسّ نبض الشارع الكردي، وقال: "هناك مؤامرة تحاك ضد قائدنا وإن لم نتحرّك بشكل عاجل ستكون حياة القائد في خطر".

"لن نكون أحراراً إن لم نحرّر عفرين وكري سبي وسري كانيه"

أمّا الشاب آراس حسين بيّن أنّ نوروز هذا العام يختلف عن باقي الأعوام، وقال: "اليوم نحتفل بعيد نوروز بروح انتصار مقاومة غاري ضد العدو التركي الذي حاول ويحاول القضاء على حركة حرية كردستان، ونحتفل بروح مقاومة عين عيسى".

وشدد حسين على ضرورة تصعيد المقاومة ضدّ دولة الاحتلال التركي، وقال: "من الآن وصاعدًا يجب أن يكون تحرير عفرين وسري كانيه وكري سبي من أولوياتنا، علينا تقوية منظومتنا العسكرية، يجب أن يكون شعلة نوروز هذا العام دافعاً لنا لنصعد النضال. لن نكون أحراراً إن لم نحرّر عفرين وكري سبي وسري كانيه".

"أوجلان كاوا العصر"

شاهة محمد امرأة في العقد الخامس كانت ترتدي الزي الكردي الخاص بمنطقة آليان الواقع شمال ناحية كركي لكي، نوّهت أنّ عيد نوروز يعني التكاتف والتلاحم ضد المستبدين، وبروح نوروز 2021 يجب أن يصعد الشعب الكردي في كردستان وشعوب المنطقة النضال من أجل القائد أوجلان، وقالت: "أوجلان هو النور الذي أضاء طريق الحرية لنا، أوجلان هو كاوا العصر الحديث، والآن حياته في خطر، ويجب أن ننتفض جميعاً وأن نتحوّل لحلق نار نلتف حول القائد وأن نبقى في الساحات حتى نحصل على معلومات دقيقة حول صحة القائد".

ANHA