مشاركون في ندوة حوارية: يجب رفع وتيرة النضال حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد

ونظمت الندوة في مركز دجلة للثقافة والفن في ديرك، اليوم الخميس بحضور العشرات من أعضاء وعضوات مؤتمر ستار، وبلدية الشعب، ومجلس ناحية ديرك.

وبدأت الندوة بالوقوف دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم قرأت عضوة مؤتمر ستار في ديرك، آدار جودي، قسم من مجلد (مانيفستو الحضارة الديمقراطية) للقائد أوجلان بعنوان "حول حياة السجن في جزيرة إمرالي".

وبعد الانتهاء من القراءة، أدان المشاركون، العزلة المشددة التي تفرضها الدولة التركية الفاشية على القائد وتمنع ذويه ومحاميه من اللقاء به، والمواقف الازدواجية التي تتعامل بها لجنة مناهضة التعذيب (CPT) حيال قضية القائد أوجلان وأكدوا أن صمت المنظمات الإنسانية والحقوقية تدل على مساندتها لسياسات الدولة التركية الفاشية.

وأضاف المشاركون أن "فلسفة ونهج القائد أوجلان هو السبيل الوحيد؛ لحل أزمات الشرق الأوسط والعالم، وأن أعداء حرية الشعوب يعلمون جيداً أن الحل يكمن في نهج الأمة الديمقراطية الداعية؛ لتوحيد وتكاتف الشعوب لإحلال السلام لهذا السبب يشددون العزلة على القائد أوجلان".

ورداً على سياسات التعذيب والعزلة التي تفرض على القائد أوجلان، أكد المشاركون على ضرورة توسيع رقعة الفعاليات والنشاطات المنددة بالعزلة حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد".

(ك ع/آ)

ANHA