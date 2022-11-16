مشاركون في ندوة حوارية: يجب أن نكون مخلصين في عملنا لتحقيق الحرية الجسدية للقائد أوجلان

نظم مؤتمر ستار في ناحية كركي لكي بمقاطعة قامشلو، اليوم الأربعاء، ندوة حوارية حول العزلة المشددة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، واستخدام دولة الاحتلال التركي الأسلحة المحرمة دولياً في هجماتها على قوات الكريلا بمناطق الدفاع المشروع.

حضرت الندوة التي أقيمت في صالة نقابة العمال ببلدة رميلان في مقاطعة قامشلو، عضوات وأعضاء الكومينات ومؤتمر ستار وأهالي ناحية كركي لكي.

وبدأت الندوة بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم استمع المشاركون إلى مقطع صوتي، تضمن قراءة بند من كتاب القائد أوجلان (مانيفستو الحضارة الديمقراطية)، بعنوان "حول حياة السجن في جزيرة إمرالي".

هذا، وأدان المشاركون، العزلة المشددة التي تفرضها الدولة التركية الفاشية على القائد أوجلان وتمنع ذويه ومحاميه من اللقاء به، حيث كان آخر اتصال للقائد مع شقيقه محمد أوجلان، في 25 آذار 2021، ودام 5 دقائق ثم قُطع الاتصال.

وأكدوا أن تنظيم مسيرات واجتماعات واحتجاجات وغيرها من النشاطات لا تكفي لتحرير القائد أوجلان جسدياً، مشددين "يجب أن نكون مخلصين في عملنا ونزيد من تلاحمنا ووحدتنا ونصعّد النضال والمقاومة من أجل تحقيق الحرية الجسدية للقائد أوجلان؛ لأنه مطلب ضروري في هذه المرحلة الحساسة التي نعيشها".

واختتمت الندوة الحوارية بالشعارات التي تحيي مقاومة القائد أوجلان "يحيا القائد أوجلان".

(ك-ع/ي م)

ANHA